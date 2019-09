L'ironia di Sesti e il monumento per i... carrozzieri

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 16 settembre 2019, 20:04

Ha voluto spendere poche ma sentite parole di vicinanza al dolore della famiglia e dell'azienda di Antonio Galeotti il presidente di Confindustria Toscana Nord, Giulio Grossi

lunedì, 16 settembre 2019, 15:00

Un grave lutto ha colpito la Cia Toscana Nord e il Patronato Inac di Lucca: questa notte è venuto improvvisamente a mancare il direttore del Patronato, Sergio Pagliai. Il Patronato, in segno di rispetto e lutto, resterà chiuso nelle giornate di oggi e domani (16 e 17 settembre)

lunedì, 16 settembre 2019, 12:54

Per salutare simbolicamente tutti gli alunni e le alunne che oggi iniziano l'anno scolastico, il sindaco Alessandro Tambellini, insieme all'assessore ai Lavori Pubblici Celestino Marchini e l'assessora alle Politiche Formative Ilaria Vietina si sono recati alla scuola “Massei” di Mutigliano

lunedì, 16 settembre 2019, 11:24

Qualcuno può spiegarci che tipo di raccolta rifiuti è quella immortalata in queste fotografie scattate poco fa nel centro storico, in via dei Fossi?

domenica, 15 settembre 2019, 10:53

Lunedì si riparte e, come da ormai cinque anni a questa parte, molti bimbi delle scuole elementari del centro storico di Lucca aspettano, non solo di rivedere compagni di classe e maestre, ma anche di tornare a vivere l’esperienza del Pedibus

sabato, 14 settembre 2019, 13:38

Il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, porge il suo saluto per il nuovo anno scolastico 2019-2020