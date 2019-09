Cronaca



Lotta allo spaccio di droga: in manette una donna viareggina e nove nordafricani

venerdì, 20 settembre 2019, 14:54

di gabriele muratori

"Pusher 2019" è il nome della brillante operazione messa in atto dalla polizia di stato di Lucca e Viareggio, in collaborazione con il servizio centrale antidroga sempre della polizia, che ha consentito, dopo un accurato lavoro di indagini e appostamenti, all'arresto di 10 spacciatori di droga, di cui una donna viareggina e nove immigrati nordafricani, che operavano nella pineta di ponente nel comune di Viareggio. L'operazione, coordinata dagli uffici della Procura della Repubblica di Lucca, e relazionata questa mattina negli uffici di via Galli Tassi, ha avuto inizio nell'aprile scorso per concludersi recentemente, seguendo le orme dell'operazione "Souk 2018", sempre condotta con il servizio centrale operativo e che portò all'arresto di altri 25 magrebini, dediti allo spaccio di stupefacenti nella centrale Piazza D'Azeglio sempre a Viareggio. "In tale occasione, va ricordato il brutto episodio del tentativo di omicidio da parte di uno spacciatore verso uno dei nostri agenti" – sottolinea il procuratore Pietro Suchan – "Il quale tentò di colpirlo alla testa con un masso, ferendolo gravemente". Le indagini attuali, si sono svolte seguendo gli spostamenti e le abitudini di quattro gruppi di spacciatori che si muovevano nella zona della pineta, e che si distinguevano per zona. Il gruppo della zona del circolo bocciofilo, il gruppo della zona del supermercato Conad, il gruppo del circolo del tennis ed il gruppo proprio della pineta, dove giorno e notte gli spacciatori sono stati seguiti e osservati da agenti borghese, che hanno quindi lavorato in maniera tale da ingrandire il cerchio fino ad arrivare ai 10 principali colpevoli dell'attività criminosa. Tra hashish e cocaina, erano molte le dosi che venivano cedute ai vari compratori ad ogni ora del giorno e della notte e tra i quali purtroppo, sono apparsi anche diversi minori. La pineta viareggina, oltre ad essere il mercato di spaccio, era un vero e proprio magazzino, in quanto gli stupefacenti venivano stoccati e nascosti sotto terra e tra la vegetazione. Tra i 10 arresti, oltre alla donna viareggina, figurano quindi nove magrebini, alcuni clandestini e senza fissa dimora e alcuni già con decreto di espulsione alle spalle. Sei di loro sono finiti sotto custodia cautelare, mentre gli altri quattro sono stati processati per direttissima. "Una grande risposta contro lo spaccio di droga nel nostro territorio. Abbiamo il dovere di restituire la pineta di Viareggio alle famiglie e alle nostre tradizioni, spogliandola da questa malavita che le reca una brutta reputazione" – tuona il procuratore Suchan. Secondo poi i dettagli forniti dalla dottoressa Silvia Cascino, dirigente della squadra mobile della questura di Lucca, oltre allo spaccio, erano frequenti risse e violenze tra i vari gruppi, in quanto concorrenti per accaparrarsi i territori e clienti. "Secondo poi una successiva operazione conclusiva proprio di questa mattina avvenuta nella pineta" - aggiunge Cascino - "sono stati rinvenuti, nascosti tra la vegetazione, da parte del nucleo cinofilo della polizia di stato, reparto di Firenze, un altro quantitativo di stupefacenti, per un totale di altri 260 grammi di hashish e ben 10 dose di cocaina".

"Inoltre, come nota ulteriormente negativa" - conclude la dottoressa - "è da sottolineare che la donna arrestata, esercitava l'attività di spaccio in stato di gravidanza, ed ha continuato a farlo fino a tre giorni prima del parto".