Lucca: quattro donazioni di organi e tre di tessuti nell'ultimo mese

giovedì, 19 settembre 2019, 17:20

La Scuola IMT Alti Studi Lucca ha avuto ieri l'onore e il piacere di accogliere nella sua sede, per la prima volta, il Vescovo di Lucca, S. E. Monsignor Paolo Giulietti, in un'ottica sempre più attiva di apertura e sinergia con la città e il territorio in cui sorge

giovedì, 19 settembre 2019, 16:50

Sarà istituita una nuova zona 30 nella parte settentrionale del quartiere dell'Arancio, portando così a sei le aree cittadine con limitazione della velocità a 30 chilometri orari, dopo il centro storico, la zona centrale dell'Arancio, San Marco, Antraccoli e San Filippo: nelle due ultime zone la segnaletica sarà realizzata nelle...

giovedì, 19 settembre 2019, 15:41

Grazie a questo primo accordo, viene concretizzato l’obiettivo comune di uniformare gli istituti contrattuali su tutto il territorio aziendale, con una significativa valorizzazione economica per i medici convenzionati dell’emergenza che operano all’interno delle strutture aziendali di pronto soccorso

giovedì, 19 settembre 2019, 15:15

Al via dal primo ottobre il nuovo spazzamento meccanico programmato che interesserà il centro storico e le frazioni di Lucca

mercoledì, 18 settembre 2019, 18:24

Sistema Ambiente chiarisce la situazione in merito al ricorso pendente davanti al Tar presentato dalla Gorent spa. Tutto rinviato al 9 ottobre

mercoledì, 18 settembre 2019, 15:19

In due settimane 570 persone sbarcate a Lampedusa. Paoloni (Sap): «Il personale è carente. Non ce la fa a gestire emergenza»