Lucca segreta: la magia del Convictus

lunedì, 9 settembre 2019, 13:14

di daniela nardi

È risaputo nel mondo che Lucca sia una meravigliosa città, che all’intero delle sue mura secolari e al riparo di discreti portoni nasconda bellissimi giardini e orti profumati.

Ma c’è un posto segreto, fuori dal tempo e dallo spazio, che pur essendo in pieno centro storico dà l’illusione di essere in un eremo, in un luogo isolato e indefinito e che lascia senza fiato per la bellezza e per la pace che racchiude.

È il Convictus, in via della Zecca, edificio con fondamenta del 1.500, che è stato fino a poco tempo fa monastero di San Benedetto e Santa Scolastica, che ospitava dal 1826 le suore di clausura benedettine che lì trovarono una nuova sede dopo essere state cacciate, nel 1811, da quella precedente da Elisa Baciocchi e oggi riconvertito dal nuovo proprietario Lauro Dini, nel più assoluto rispetto della storia e dell’anima del luogo, a convitto per studenti.

Il proprietario ci ha accompagnato in visita all’ex convento, che un tempo pare anche sia stato la sede, per un periodo imprecisato, dell’antica zecca di Lucca (da cui infatti prende il nome la via in cui si trova l’immobile).

Con voce pacata e un sorriso accogliente Dini ci apre il portone del suo palazzo ed entriamo nell’ingresso in cui si trova la famosa ruota (in cui in passato venivano forse abbandonati anche i neonati), dove le signore di Lucca portavano alle suore i lavori di ricamo e di cucito che volevano far loro eseguire. Da lì si passa in una bellissima biblioteca con migliaia di libri perfettamente catalogati e il regolamento, scritto in un corsivo perfetto, con cui veniva disciplinato il prestito dei libri. Proseguendo si accede alla cappella interna al convento, con un bellissimo soffitto affrescato dietro cui è collocato il coro, in cui le suore si riunivano per cantare e per pregare. Sugli antichi inginocchiatoi di legno si trovano ancora le Bibbie delle suore e all’interno ci sono sempre gli appunti e i fogli di preghiera delle religiose, tracciati su vecchie agende con la loro calligrafia perfetta che Dini non ha rimosso, perché, ci confida con pudore, gli sembrerebbe di violare l’intimità di quelle monache che per anni hanno pregato in quel luogo.

Ed è proprio nel coro che ci accorgiamo della quiete e della pace che si respirano, che traspirano da quelle vecchie mura e sembra quasi di sentire ancora le preghiere che risuonano giorno e notte nell’aria (all’ingresso si trovano ancora le targhette di legno con i nomi delle suore ed i turni di preghiera e di lavoro diurni e notturni perché l’Adorazione durava 24 ore al giorno, secondo la regola benedettina ora et labora). La discreta invisibile presenza delle suore e la sensazione di pace assoluta ci accompagneranno in crescendo durante tutta la visita, che prosegue poi ai piani superiori in cui si trovano stanze ancora nello stesso identico modo in cui sono state lasciate dalle religiose. E allora ammiriamo la stanza del lavoro in cui le suore ricamavano, cucivano, disegnavano, creavano rosari (è impressionante il cassettone contenente le perline e gli occhiali dell’ultima suora che deve aver lavorato ai rosari), quella, enorme, del guardaroba in cui veniva riposta in grandi e massicci armadi di legno la biancheria estiva, quella invernale, quella da bagno. Arriviamo quindi all’asciugatoio invernale in cui venivano stesi ad asciugare i panni in inverno, per passare poi al lungo corridoio dove si affacciano le celle, arredate in modo spartano e minimale e che sono rimaste intatte.

Si scende quindi verso le cucine, che Dini sta rimodernando per gli studenti e si procede verso il refettorio, con un pulpito da cui venivano recitate le preghiere anche durante i pasti.

Attraversando la sala studio si passa quindi, accolti dalla statua di San Benedetto, nel meraviglioso giardino che ospita aranci e numerosi altri alberi altissimi e secolari, piante aromatiche, fiori, un posto incantato, protetto da altissime mura, che potrebbe essere il giardino di un eremo sperduto e che invece è nel centro della città.

Lauro Dini, ex proprietario insieme al padre di una delle maggiori aziende di surgelati di Italia poi venduta ad una grande industria del settore, è una persona illuminata, lungimirante, un artista e un sognatore che, folgorato in una strada del Nepal, ha avuto il coraggio di realizzare quello che ai più poteva sembrare un grandissimo e scellerato salto nel vuoto. Nel 2017 ha infatti deciso di acquistare l’intero convento ormai abitato solo da cinque suore alcune delle quali inferme. Oggi l’immobile accoglie coloro che vengono a studiare a Lucca, offrendo loro una sistemazione unica e suggestiva. Le camere degli studenti sono infatti le vecchie celle delle suore che Dini sta piano piano risistemando mantenendo però pressoché inalterati l’aspetto e gli arredi. Ci sono poi spazi comuni come il refettorio, la cucina, la sala studio e il magnifico giardino ove gli studenti possono condividere un po’ di tempo ed alcuni momenti di vita quotidiana.

Il Convictus oltre che uno studentato è anche luogo di arte (ha ospitato alcune mostre) e di work-shop aziendali e di recente anche il cinema lo ha scoperto. Pare che proprio qui verranno girate alcune scene di un film di produzione americana, che dovrebbe avere tra i suoi protagonisti anche il famoso attore statunitense Morgan Freeman.

L’augurio è che, magari anche con l’appoggio dell’amministrazione, questo luogo magico e incantato possa essere ammirato anche dai lucchesi, come è avvenuto durante l’ultima notte bianca in cui erano state organizzate delle visite guidate al giardino e al convento, iniziativa che ha riscosso un enorme successo e che ha lasciato insoddisfatta la richiesta di moltissimi cittadini che non sono riusciti a prenotare, proprio per la grande ed inaspettata affluenza registrata.