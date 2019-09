Maltempo, codice giallo per temporali

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 5 settembre 2019, 14:41

Le 21 classi che ospitano gli studenti dell’Istituto professionale “Giorgi” di Lucca saranno ‘spacchettate’ in tre sedi a causa della sopraggiunta indisponibilità dell’immobile di via del Giardino Botanico a seguito delle perizie tecniche su agibilità e stabilità della struttura

giovedì, 5 settembre 2019, 14:13

Una rivoluzione che porterà, secondo una scelta precisa dell’amministrazione comunale e di Sistema Ambiente, all’eliminazione della raccolta dei sacchetti filo-strada e all’introduzione di 170 nuove isole ecologiche fuori terra, di cui un’ottantina solo dentro le Mura, in aggiunta a quelle a scomparsa già esistenti

giovedì, 5 settembre 2019, 12:55

Manca davvero poco e Lucca sarà una delle prime città d’Italia ad avere attivo e funzionante sul proprio territorio il piano infrastrutturale per l’e-mobility di Enel X, la nuova divisione del Gruppo Enel dedicata alla mobilità elettrica

giovedì, 5 settembre 2019, 12:47

Si terrà venerdì 13 settembre, alle ore 16:00, nella Sala Ademollo di Palazzo Ducale a Lucca, la tradizionale cerimonia di premiazione dei “Lucchesi che si sono distinti all’estero”

mercoledì, 4 settembre 2019, 13:42

Dopo il successo della prima edizione torna anche quest’anno “Volontari sulle mura”, la giornata del volontariato lucchese in programma domenica 8 settembre 2019. Un’occasione di incontro tra cittadini e associazioni promossa dalla delegazione Cesvot di Lucca con il patrocinio del Comune di Lucca e di USL Toscana nord ovest

mercoledì, 4 settembre 2019, 13:04

Stamattina, tre soggetti vestiti con delle Polo scure con la scritta "polizia locale", spacciandosi per tecnici che svolgono controlli sui contatori dell'acqua, hanno provato ad introdursi in diverse abitazioni dell'oltreserchio per effettuare delle truffe