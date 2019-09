Murabilia, tante curiosità botaniche per la 19^ edizione

Altri articoli in Cronaca

sabato, 7 settembre 2019, 12:19

È possibile chiudere il mare in una stanza, con le sue proprietà benefiche e il potere antibatterico dell'aria carica di iodio? A Lucca sì. Si chiama Clinica del sale e aprirà domani, lunedì 9 settembre, nell'ambulatorio Baby Doctor, a San Marco

sabato, 7 settembre 2019, 10:23

Ieri sera, intorno alle 19 circa, le volanti sono intervenute al nuovo parco di via Matteotti, a Sant'Anna, in quanto alcuni passanti avevano segnalato una lite in corso tra un uomo e una donna, nata dal fatto che l'uomo (C.G. di 43 anni), in compagnia della fidanzata (C.C.

venerdì, 6 settembre 2019, 22:23

Date un'occhiata a queste immagini: riconoscete il punto? Siamo sulla via Nuova per Pisa dove da mesi è attivo il senso unico alternato con disagi a non finire per gli automobilisti

venerdì, 6 settembre 2019, 15:16

Già nel mese di luglio 2019 è stata liquidata per intero al signor Dal Porto la provvisionale stabilita dal Giudice in sede penale in merito alla vicenda del “rene scambiato”. L'ordine di pagamento di 800 mila euro (di cui 500 mila per Dal Porto e 300 mila per i familiari)...

venerdì, 6 settembre 2019, 14:52

Esteso fino a domani, sabato 7 settembre, alle ore 7 il codice giallo emesso ieri dalla Sala operativa della protezione civile regionale per temporali che interesseranno soprattutto la costa e l'Arcipelago, il Valdarno inferiore, la Valdelsa e la Valdera e i bacini del Fiora e dell'Albegna

venerdì, 6 settembre 2019, 14:18

La provincia di Lucca ha pubblicato all'albo pretorio del sito istituzionale l'avviso della manifestazione di interesse per la ricerca di un immobile adatto ad accogliere 11 aule e cinque laboratori per gli studenti dell'Istituto professionale "Giorgi" di Lucca che, dal prossimo anno scolastico, non può più essere ospitato dell'edificio di...