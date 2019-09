Cronaca



La prima Luminara del vescovo Paolo con il "popolo di Dio"

sabato, 14 settembre 2019, 00:37

di eliseo biancalana

Si è svolta anche quest'anno all'insegna della tradizione e della religiosità la processione di Santa Croce, la prima con il nuovo arcivescovo monsignor Paolo Giulietti. Il vescovo ha dedicato la sua riflessione all'importanza di far parte del popolo di Dio per giungere alla salvezza. Numerose le persone che hanno assistito e preso parte alla Luminara, con le vie del centro storico illuminate da lumini di cera e, per la prima volta, in parte anche da alcuni a led.

La processione si tiene ogni anno alla vigilia della festa dell'Esaltazione della Santa Croce. Come di consueto, il ritrovo è stato alla chiesa di San Frediano. Poco dopo le 20 è risuonata nella piazza, gremita di persone pronte a sfilare, il tradizionale canto: "Evviva la Croce". Ad aprire la cerimonia è stato lo stesso arcivescovo (anziché il vicario come in passato) che ha paragonato la processione al cammino di fede del cristiano verso Cristo e ha recitato le preghiere di rito.

Al seguito dello stendardo del Volto Santo sono sfilati prima i gruppi religiosi, con i volontari, le parrocchie, le confraternite e le associazioni; poi è stato il turno della parte civile, con le autorità, le istituzioni e le associazioni non confessionali; infine i gruppi di rievocazione storica. La particolarità della processione di Santa Croce sta anche in questa eterogeneità dei partecipanti, che fa sì che sia una festa di tutta la città, non solo dei cattolici. D'altra parte il rischio è che troppa eterogeneità a volte finisca per stonare in quello che dovrebbe essere prima di tutto un evento religioso.

Quest'anno, per la prima volta, sulla Chiesa di San Frediano, il Teatro del Giglio e alcuni palazzi sono stati posti dei lumini a led invece dei tradizionali lumini di cera. L'impressione è che non sia notata molto la differenza e che quindi questa sperimentazione possa dirsi riuscita. La processione si è svolta senza particolari inconvenienti, in mezzo a numerosi spettatori che la osservavano ai lati. Qualche vetrina di negozio illuminata lungo il percorso e il fatto che non tutti coloro che sfilavano portavano un cero sono state forse le uniche pecche. Poco dopo le 22 l'arcivescovo è arrivato nella cattedrale e si è recato a rendere omaggio al crocifisso del Volto Santo, accompagnato dall'applauso dei fedeli.

"Per la mia prima esperienza ho scelto di non commentare la Parola, ma di restituirvi il pensiero che mi ha accompagnato durante il cammino stasera" ha detto l'arcivescovo. Secondo monsignor Giulietti, quello che si è manifestato nella Luminara è stato "un popolo". "Un popolo fatto di persone diverse" ha riconosciuto l'arcivescovo, ammettendo che tra chi ha partecipato c'è stato sia chi l'ha fatto per vera devozione, sia chi invece l'ha fatto per abitudine o per curiosità o in modo distratto. "Eppure questo è un popolo" ha sostenuto il vescovo. "Non lasciate questo popolo – è stato quindi l'invito di monsignor Giulietti ai fedeli –. Non lasciate il vostro posto. Anche se la luce si è spenta o si è affievolita se rimaniamo uniti a questo popolo abbiamo ancora una speranza e siamo ancora una famiglia. Se lasciamo il nostro posto ci allontaniamo dalla salvezza. Che l'esperienza di questa sera ci incoraggi a rimanere popolo".

Dopo la benedizione, è stato eseguito il Mottettone "Lucensis Ecclesiae" del maestro Luca Bacci. Finita la celebrazione, in molti si sono poi diretti verso le Mura per assistere al consueto spettacolo pirotecnico.

Foto Alcide