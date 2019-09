Cronaca



Nuovo incidente in via del Tiro a Segno: ferita una donna

lunedì, 30 settembre 2019, 09:03

di eliseo biancalana

Un nuovo incidente è avvenuto ieri sera in via del Tiro a Segno a Lucca, con una dinamica che ricorda quello in cui lo scorso 19 settembre perse la vita una 35enne.



Stavolta, fortunatamente, l'incidente ha avuto un esito meno drammatico. A rimanere ferita nell'auto che è uscita di strada e si è ribaltata è stata una donna di 49 anni. L'auto è caduta prima in un primo terrapieno e poi è rimasta in bilico nel secondo.



La centrale 118 è stata allertata alle 20.57. Sul posto sono state inviate l'automedica di Lucca e un'ambulanza della Croce Verde, ma è stato anche necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco per recuperare il veicolo.



La donna è stata portata al pronto soccorso in codice rosso da dinamica, ma sembra che le sue condizioni non siano considerate preoccupanti dai sanitari. Lo svolgimento dell'episodio è al vaglio dei carabinieri. Di sicuro il fatto ripropone il problema della pericolosità della strada, priva di guardrail, dato che è il terzo incidente in poche settimane.