Cronaca



Ostello San Frediano: nominata la commissione tecnica che dovrà valutare il progetto presentato da Ristogest per la gestione

lunedì, 9 settembre 2019, 16:24

La Ristogest srl ha presentato un'offerta per la gestione dell'Ostello di San Frediano.

L'azienda di Lecco era stata fra le otto realtà imprenditoriali che aveva risposto all'indagine di mercato indetta dal Comune (e che scadeva il 10 giugno) per affidare l'Ostello in gestione per sette anni, con un importo a base di gara della concessione di 20 mila euro l'anno.

Fra gli otto imprenditori che hanno presentato la loro manifestazione di interesse, allo scadere dei termini utili per la presentazione delle offerte (il 30 agosto scorso) soltanto la Ristogest ha presentato la propria e dunque, dopo i necessari riscontri amministrativi, è stata ammessa alla gara. Contestualmente l'amministrazione comunale ha nominato la commissione tecnica che dovrà valutare il progetto e l'offerta economica. La commissione giudicatrice è presieduta dall'architetto Lucia Dal Porto (dirigente del Comune) e ne fanno parte Laura Goracci e Stefania Attanasio dell'ufficio turismo. L'esito della gara è atteso per la prossima settimana.

Ricordiamo che la concessione settennale dell'Ostello San Frediano prevede alcuni servizi essenzialiche dovranno essere garantiti, come il pernottamento con la somministrazione della prima colazione, il bar/ristorante, il servizio di prima accoglienza e informazione turistico-culturale e altri servizi accessori innovativi e di valorizzazione della struttura. L'intento dell'amministrazione comunale è infatti quello di restituire alla città un’importante realtà ricettiva che sia punto di riferimento per il turismo giovanile e studentesco, dei luoghi e dei cammini storici e religiosi, nonché di sostegno e utilizzo per i molti eventi che la città accoglie e promuove.