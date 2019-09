Cronaca



Palio di Santa Croce dei piccoli balestrieri

lunedì, 30 settembre 2019, 20:55

La balestra fa parte della storia della nostra città fin dai tempi più antichi. Lo stesso Castruccio Castracani istituì un premio per i balestrieri più bravi in modo da invogliare i più giovani all'uso di questa arma a difesa della città, e proprio su questa scia la Compagnia Balestrieri sta curando dei corsi specifici per bambini in età compresa fra gli 8 ed i 14 anni.

Per dimostrare le conoscenze apprese finora quindi, nella giornata di ieri (Domenica 29 Settembre) presso la sede della Compagnia Balestrieri Lucca (sotterranei baluardo San Pietro) si è svolto il primo “Palio di Santa Croce dei piccoli”, dove i giovanissimi balestrieri dell’associazione, sotto gli occhi dei loro maestri e di un nutrito pubblico, si sono sfidati.

La gara, disputata con l’uso di balestre da postazione appositamente realizzate dalla Compagnia per i ragazzi, ha visto primeggiare il terziere di San Paolino, seguito da quello di San Salvatore e da San Martino nella gara a squadre fra i terzieri cittadini, mentre nella gara singola si è posizionato “primo et meliore” Lorenzo Sforzi, seguito al secondo posto da Marta Sargenti e al terzo posto da Fabio Falsiroli!

I complimenti della Compagnia Balestrieri vanno ai ragazzi, ai maestri e ai genitori che hanno creduto in questo fantastico progetto all'insegna dell'amicizia e dello sport. Per qualsiasi informazione per il corso per i bambini, che va dagli 8 ai 14 anni, o sui corsi per adulti forniti dall’associazione (balestra, arco storico, tamburo, chiarina, bandiera, danze storiche e figuranti) potete contattare la mail istituzionale info@ compagniabalestrierilucca.it, scrivere sulla pagina Facebook Compagnia Balestrieri Lucca o chiamare al numero 328 176 7826 (Giuseppe) o al 338 237 1277 (Massimo).