Parco degli Osservanti asciugatoio per risorse africane

venerdì, 6 settembre 2019, 15:16

Già nel mese di luglio 2019 è stata liquidata per intero al signor Dal Porto la provvisionale stabilita dal Giudice in sede penale in merito alla vicenda del “rene scambiato”. L'ordine di pagamento di 800mila euro (di cui 500mila per Dal Porto e 300mila per i familiari) da parte dell'Azienda...

venerdì, 6 settembre 2019, 14:52

Esteso fino a domani, sabato 7 settembre, alle ore 7 il codice giallo emesso ieri dalla Sala operativa della protezione civile regionale per temporali che interesseranno soprattutto la costa e l'Arcipelago, il Valdarno inferiore, la Valdelsa e la Valdera e i bacini del Fiora e dell'Albegna

venerdì, 6 settembre 2019, 14:18

La provincia di Lucca ha pubblicato all'albo pretorio del sito istituzionale l'avviso della manifestazione di interesse per la ricerca di un immobile adatto ad accogliere 11 aule e cinque laboratori per gli studenti dell'Istituto professionale "Giorgi" di Lucca che, dal prossimo anno scolastico, non può più essere ospitato dell'edificio di...

venerdì, 6 settembre 2019, 13:34

È in gravi condizioni un bambino lucchese di 3 anni e mezzo abitante a San Donato che questa mattina, poco prima delle 13, è rimasto vittima di una brutta caduta dalle scale della sua abitazione

venerdì, 6 settembre 2019, 11:10

S. Filippo una volta era considerato una zona residenziale, sia per la sua prossimità al centro storico, sia per la tipologia di abitazioni che vi erano state costruite. Oggi purtroppo, come ci segnala un lettore, l’unico verde che è rimasto è quello che cresce selvaggio lungo i marciapiedi.

giovedì, 5 settembre 2019, 17:56

Passo dopo passo, atto dopo atto, decreto dopo determina, la provincia si avvia verso la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serchio