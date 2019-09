Cronaca



Persiana caduta in via San Paolino. Paura

lunedì, 23 settembre 2019, 17:14

di gabriele muratori

Tragedia sfiorata questo pomeriggio intorno alle ore 16 in via San Paolino, dove dal palazzo posto di fronte a piazza dei Cocomeri. vicino all'incrocio con piazza San Michele, si è improvvisamente staccata una vecchia persiana di legno ricadendo sul selciato. Un fortuito caso ha voluto che la grossa e pesante persiana non abbia preso in pieno nessun passante; tra i tanti turisti che ad oggi stanno ancora affollando il centro storico. Il forte boato del colpo è stato udito in tutta la zona tanto che molti clienti sono usciti fuori dai negozi vicini per capire cosa fosse accaduto, assistendo al piccolo fuggi fuggi generale di chi si trovava a pochi metri dal crollo. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco che assieme alla polizia municipale hanno provveduto a transennare il tratto di strada. Quindi, con l'utilizzo dell'autoscala, i pompieri, dopo aver rimosso i rottami della tapparella, hanno poi messo in sicurezza altri elementi eventualmente pericolanti sulla facciata del palazzo.