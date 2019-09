Cronaca



Prima campanella, Tambellini alla scuola “Massei” di Mutigliano

lunedì, 16 settembre 2019, 12:54

Per salutare simbolicamente tutti gli alunni e le alunne che oggi iniziano l'anno scolastico, il sindaco Alessandro Tambellini, insieme all'assessore ai Lavori Pubblici Celestino Marchini e l'assessora alle Politiche Formative Ilaria Vietina si sono recati alla scuola “Massei” di Mutigliano, plesso che è stato oggetto di importanti interventi di edilizia scolastica. All'appuntamento ha preso parte anche il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini e la Dirigente Scolastica Emilia Ciampanella e alcuni tecnici dell'Ufficio Edilzia Scolastica del Comune di Lucca.

Oggi gli studenti, i docenti e il personale che frequentano la scuola “Massei”, possono contare su un ampliamento notevole dove trovano spazio, tra l'altro, due aule, una piccola biblioteca e tre nuovi servizi igienici. L'intervento, per un importo di 855 mila euro (405 mila euro della Fondazione Crl, 400 mila euro della Regione Toscana e 50 mila euro a carico del Comune), ha permesso di accostare in aderenza al retro dell'edificio esistente un nuovo corpo di fabbrica realizzato come riproposizione del fronte, utilizzando materiali conformi a quelli già esistenti. Fra gli interventi interni, inoltre, si è provveduto a sistemare l'impiantistica con l'installazione di una nuova centrale termica a servizio di tutto l'edificio e sono stati inseriti un ascensore e nuove scale. Sono state realizzate tre aule e due bagni di cui uno accessibile a persone con disabilità. E' stato poi integrato l'impianto antincendio ed è stato rinforzata con una struttura metallica, la rampa delle scale interne nella parte esistente. Sono stati poi rafforzati i solai delle aule e sono state inserite catene con funzione antisismica. Infine è stata risanata la palestra con il rifacimento del solaio di copertura che costituisce anche la terrazza di accesso alla scuola, sono state rafforzate alcune murature ed eliminata l'umidità di risalita. Restano da effettuare alcune opere di completamento fra cui il cancello e la grata della scala di emergenza e la pavimentazione della terrazza, per le quali l'amministrazione comunale è in attesa dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza.

Tanti sono ilavori che hanno interessato le scuole del territorio durante l'estate: per un importo complessivo di 814mila euro sono stati effettuati interventi su solai, infissi, servizi igienici e impiantistica. Vediamoli nel dettaglio.

Sono terminati i lavori di consolidamento delle travi nella scuola media di Ponte a Moriano (primo lotto, 100 mila euro) e saranno terminate a breve le opera di tinteggiatura di una porzione della facciata. Terminati anche gli interventi per contrastare il fenomeno dello sfondellamento dei solai alla scuola dell'infanzia di Sorbano del Vescovo (iniziati già parzialmente la scorsa estate, 65 mila euro). Alla scuola primaria “Collodi” di San Concordio si concluderanno nelle prossime settimane i lavori per il rifacimento dell'impianto di riscaldamento (197 mila euro) mentre sono terminati i lavori all'asilo nido “Arcobaleno” a San Marco dove è stata ripristinata la tubazione di scarico della cucina (5 mila euro, manutenzione straordinaria). Alla media “Custer De Nobili” è stato realizzato un nuovo accesso carrabile (7 mila euro), mentre si provvederà, nei prossimi mesi, all'impermeabilizzazione e alla sostituzione delle finestre. Terminati i lavori per i servizi igienici alla primaria “Donatelli” e, alla scuola dell'infanzia di Fagnano, per il nuovo impianto di smaltimento liquami. Qui è stato realizzato anche un pozzo che, dopo il monitoraggio dell'acqua, così come previsto dalle normative vigenti, potrà essere utilizzato dalla scuola. Terminati infine i lavori propedeutici alla prevenzione incendi della primaria di San Pietro a Vico (25 mila euro). Alla scuola media “Del Prete” sono stati rifatti i servizi igienici e uno di questi, al primo piano, è utilizzabile dalle persone con disabilità (40 mila euro). Infine, terminerà a breve l'intervento alla media “Buonarroti” per il rifacimento di parte dell'impianto di distribuzione del riscaldamento (40 mila euro).

Molti sono i lavori già terminati, o che verranno effettuati nelle prossime settimane, per l'adeguamento e l'efficientamento degli impianti elettrici, per una spesa complessiva di circa 335.000 euro. In particolare, interventi effettuati alla media “Buonarroti” di Ponte a Moriano, alla primaria di San Pietro a Vico, alla media “Chelini” di San Vito, alla primaria di Montuolo, alla primaria e infanzia di Nave, alla primaria “Collodi” di San Concordio, alla primaria di Santa Maria del Giudice e a quella di San Donato. Questi invece i lavori che saranno terminati nei prossimi mesi, senza interferire con l'attività didattica: primaria di Saltocchio, infanzia e primaria di Balbano, primaria di Nozzano, media “Da Vinci”, primaria di San Lorenzo a Vaccoli, primaria di Sorbano del Vescovo, infanzia e primaria “Giusti”, primaria “Don Milani”, primaria “Alighieri” e infanzia “Girasole”, elementare “Pascoli” e infanzia “Il Giardino”.