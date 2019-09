Cronaca



Prima scappa, poi reagisce agli agenti: denunciato marocchino

lunedì, 30 settembre 2019, 09:25

Sabato sera, intorno alle 22 circa, una volante ha fatto per controllare due soggetti fermi, di cui uno noto agli operatori in quanto pregiudicato. Quest'ultimo, un marocchino di 22 anni, J. M, vedendo fermarsi la volante, è saltato in sella alla bicicletta e è scappato precipitosamente. Gli operatori si sono posti immediatamente all'inseguimento e lo hanno raggiunto dopo poche centinaia di metri. L'uomo, tuttavia, ha reagito al controllo, costringendo gli operatori ad una colluttazione per poterlo immobilizzare e controllare.



Il gesto è risultato del tutto incomprensibile, in quanto una volta calmati gli animi, è emerso che il soggetto, non aveva nulla nascondere. Tuttavia, è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in quanto uno degli operatori, nella colluttazione, ha riportato sette giorni di prognosi per contusioni multiple, così come il denunciato.



Il fatto è avvenuto in via dei Lippi Bassi a Sant'Anna.