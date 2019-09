Cronaca



Pulizia strade, sfalcio erba e piccole manutenzioni: il comune e Sistema Ambiente coordinano lo spazzamento automatizzato e gli interventi

lunedì, 30 settembre 2019, 16:00

Come annunciato da domani (martedì 1 ottobre) prende il via il nuovo servizio di spazzamento meccanizzato programmato di strade e piazze, ma questa partenza sarà l'occasione dell'inizio di un'ulteriore collaborazione fra amministrazione e azienda partecipata che si occupa della pulizia del territorio. Gli uomini e i mezzi di Sistema Ambiente saranno infatti affiancati in contemporanea dagli operai del progetto Ventaglio del Comune di Lucca che nello stesso arco temporale del passaggio dei mezzi automatizzati saranno all'opera per la sfalciatura dell'erba e per i piccoli lavori di pulizia stradale e manutenzione come la revisione di canalette e scoli dell'acqua e simili.

L''iniziativa servirà a ottenere risultati più incisivi sul territorio (sia città che periferie) diminuendo il disturbo per i cittadini e andando ad affrontare in modo congiunto la pulizia e il decoro di marciapiedi e strade, un tema che sta giustamente a cuore a tutti i cittadini. L'amministrazione ricorda che fino a dicembre questi nuovi servizi abbinati saranno in fase sperimentale, proprio per consentire di mettere a punto il sistema, recepire osservazioni dei cittadini e diminuire i disagi.

Lo spazzamento meccanizzato programmato interesserà complessivamente 100 km di strade oltre ai circa 20 km già all’attivo all’interno delle Mura. Per gli orari e le zone interessate è possibile consultare il sito di Sistema Ambiente spa alla pagina https://www.sistemaambientelucca.it/it/azienda/spazzamento-meccanizzato-programmato/