Cronaca



Raggiunta l'intesa con i medici convenzionati del 118 impiegati nelle strutture di pronto soccorso

giovedì, 19 settembre 2019, 15:41

Raggiunta l’intesa tra l’Azienda USL Toscana nord ovest ed i sindacati dei medici convenzionati 118, SNAMI, SMI e UIL Funzione Pubblica.

Grazie a questo primo accordo, viene concretizzato l’obiettivo comune di uniformare gli istituti contrattuali su tutto il territorio aziendale, con una significativa valorizzazione economica per i medici convenzionati dell’emergenza che operano all’interno delle strutture aziendali di Pronto Soccorso.

Inoltre, riconoscimenti economici sono garantiti per le “grandi festività nazionali”, per le “festività diurne” e per le “prefestività notturne”.

L’accordo avrà decorrenza dal prossimo 1° novembre, una volta completati i necessari passaggi istituzionali, tra cui quello del comitato di medicina generale.