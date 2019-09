Cronaca



Rapina al "Click Cafè", via 400 euro

giovedì, 26 settembre 2019, 15:12

Rapina in tarda mattinata nel negozio "CliCk Cafè" di via Catalani. Due persone, un uomo e una donna, di origini mediorientali, sui 25 anni di età, fingendosi clienti, hanno cominciato a provare le cialde del caffè, per poi chiedere alla titolare di scambiare alcune banconote. Nel momento in cui la donna ha estratto i soldi dalla cassa, l'uomo le ha dato una spinta e ha arraffato circa 400 euro, per poi fuggire su una autovettura scura. La vittima non ha riportato lesioni. Sul fatto sta indagando la squadra mobile.