Rifiuti: individuato l'autore di un abbandono in via Santa Chiara

mercoledì, 11 settembre 2019, 15:18

Questa mattina (11 settembre) gli agenti del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia municipale, insieme agli operatori di Sistema Ambiente, hanno individuato in via Santa Chiara alcuni sacchetti di rifiuti abbandonati e, attraverso l'ispezione dei materiali, sono riusciti a risalire al responsabile del conferimento, che sarà sanzionato.

L'attenzione per il decoro e la tutela ambientale è massima e portata avanti dall'amministrazione comunale non solo attraverso l'attività di controllo congiunto fra Sistema Ambiente e Polizia municipale, ma anche con l'innovativo sistema delle foto-trappole, che dall'inizio dell'anno ha consentito di individuare già molteplici casi di abbandono di rifiuti in luoghi diversi del comune. A partire da maggio l'attività di presidio e monitoraggio è stata ulteriormente rafforzata con l'introduzione degli ispettori ambientali volontari che, oltre a effettuare i controlli relativi al conferimento dei rifiuti, hanno il compito di informare e collaborare con i cittadini, in modo da favorire l'igiene ambientale.