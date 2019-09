Cronaca



Rifiuti: potenziato il numero di cestini “getta carte” nei quartieri

giovedì, 5 settembre 2019, 16:28

Terminati oggi i lavori effettuati da Sistema Ambiente Spa per il posizionamento di raccoglitori di rifiuti nei quartieri intorno alla Mura Urbane. In totale sono 20 i nuovi cestini “getta carte” che sono stati installati a San Concordio, all’Arancio, a Sant’Anna, a San Donato e a San Marco in Borgo Giannotti. I nuovi porta-rifiuti hanno trovato posto su strade e viali nei quali si era registrata una carenza perché molto frequentati da persone a passeggio e che quindi possono avere necessità di spazi idonei in cui conferire piccoli rifiuti quotidiani come incartamenti di cibo take-away. Sono stati inoltre messi in punti strategici come pensiline di autobus, spazi cioè in cui si possono creare piccoli gruppi di persone in sosta.

A San Concordio sono stati posizionati in totale sette cestini di cui quattro in viale San Concordio - tra questi, uno vicino all’edicola e uno nelle vicinanze della fermata dell’autobus. Altri tre cestini hanno trovato posto in via Guidiccioni. All’Arancio un altro porta-rifiuti è stato installato alla fermata dell’autobus di fronte alla Chiesa. A Sant’Anna le strade interessate sono invece via Catalani e viale Puccini.

A San Donato sono cinque i nuovi porta rifiuti in viale Luporini installati vicino alle pensiline dell’autobus. Anche Borgo Giannotti, area molto frequentata anche a piedi e ricca di botteghe e punti vendita, sono stati messi tre nuovi cestini.

Nel mese di agosto inoltre l’azienda aveva già provveduto a sostituire e integrare cestini “getta carte” a Ponte a Moriano, per un totale, in quest’area, di 10 bidoncini.

Un intervento, quello di Sistema Ambiente, che è durato diversi giorni e che ha l’obiettivo di fornire spazi idonei e “a portata di mano” in cui raccogliere rifiuti dando quindi la possibilità ai cittadini di disfarsi comodamente di piccoli residui. Con l’occasione l’azienda invita quindi a fare uso di questi e dei cestini che già erano presenti così da garantire pulizia e decoro urbano.