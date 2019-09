Cronaca



Ripartono le attività dell’Asd L’Allegra Brigata Lucca

domenica, 8 settembre 2019, 13:10

Ripartono le attività del team sportivo inclusivo dell’Asd L’Allegra Brigata Lucca, che in questo 2019 festeggia i “10 anni insieme # InclusionRevolution”. L’operato dell’associazione marliese è rivolto in particolare alle persone con difficoltà intellettive e relazionali dove si vive lo sport come mezzo efficace per esprimere al meglio le potenzialità delle persone ed un luogo dove imparare ad essere più autonomi, dove sviluppare lo spirito di gruppo e realizzare la piena inclusione fra persone diverse.

Con l’”Open Day” che si terrà il prossimo martedì 10 settembre dalle ore 19 alle 22 presso il "RistoBar Pecora Nera" nel Giardino degli Osservanti all’interno del Complesso Conventuale di S. Francesco (piazza S. Francesco) a Lucca, sarà un momento per ritrovarsi con un’apericena a cui seguirà la riunione di inizio anno. Sarà quindi occasione per raccontarsi, per condividere ricordi, idee future, nuove collaborazioni, ma anche per avere informazioni sulle attività sportive del nuovo anno che sta per iniziare e riempire la documentazione per l'iscrizione. Tutto in stile Brigata, ovvero: ‘voglia di star bene insieme, sorrisi e un bel brindisi di buon inizio’.

Da qui parte l’invito de L’Allegra Brigata a partecipare all’evento per ricevere tutte le informazioni utili alla conoscenza sia del gruppo che delle sue attività inclusive sportivo-sociali-solidali.

Per info chiamare: 333.6597586.