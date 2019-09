Cronaca



S. Filippo e Mugnano, una giungla fuori le Mura

venerdì, 6 settembre 2019, 11:10

di daniela nardi

S. Filippo – quartiere di primissima periferia subito fuori le Mura – una volta era considerato una zona residenziale, sia per la sua prossimità al centro storico, facilmente raggiungibile anche a piedi o in bicicletta, sia per la tipologia di abitazioni che vi erano state costruite, che avevano lasciato ampi spazi di verde.

Oggi purtroppo, come ci segnala un lettore, l’unico verde che è rimasto è quello che cresce selvaggio lungo i marciapiedi che costeggiano quelle stradine un tempo tranquille, percorse spesso, fino ad un’epoca non troppo lontana, a piedi o in bicicletta da bambini con i nonni o con i genitori.

Ai nostri giorni è di fatto impossibile azzardarsi a passeggiare per il quartiere, ormai deturpato negli anni da un’edilizia incontrollata che ha eliminato moltissimi spazi verdi. Dove un tempo c’erano prati e campi adesso si ammassano palazzine e villini a schiera, le strade sono sconnesse e piene di buche, il traffico pesante dei tir e delle auto che transitano per la via di tiglio e lungo la via romana si è riversato anche nelle stradine limitrofe, oggi sempre più automobili e camion, anche a causa del nuovo sottopasso di Via Ingrellini, sfrecciano a velocità sostenuta in luoghi che sicuramente non erano stati pensati per quel tipo di viabilità.

I pochi marciapiedi presenti non sono percorribili per la fitta vegetazione che vi cresce alta e incolta, come si può facilmente constatare in via Ingrellini, ove lungo la ferrovia sbucano per strada altissimi arbusti, ma lo stesso vale anche per via Martini nel tratto che porta all’incrocio con via San Filippo. La zona davanti all’ITIS e dietro ed intorno al cimitero del paese è anch’essa infestata da una vegetazione selvaggia, così come via Lippi Francesconi per arrivare, spostandoci al confine col quartiere dell’Arancio, in via Dante Alighieri dove tra l’erba alta spuntano anche sacchi di rifiuti abbandonati.

Che gli spazi in cui abbonda questa indomita vegetazione siano pubblici o privati poco importa, quello che dispiace è vedere l’incuria e l’abbandono in cui versa uno dei quartieri che fino a pochi anni fa era un gioiellino e che ora è lasciato nel più totale abbandono e degrado.

Christian Simonelli, responsabile comitato giovani Mugnano, aggiunge la sua protesta: In merito alle proteste dei cittadini lucchesi della periferia, anche i residenti di Mugnano, si uniscono al grido di protesta. L'erba è talmente alta che in alcuni punti è diventato impossibile avere visibilità della strada, soprattutto in prossimità delle curve. Per non parlare dell'incuria sui marciapiedi, e l'invasione di zanzare e insetti che ormai da mesi denunciano i residenti.

Oltre a ciò, è più di un mese che il cartello del "Controllo del vicinato" è stato vandalizzato, dopo la decima richiesta, sia al corpo di polizia municipale, sia direttamente agli assessori interessati, è ancora li, nascosto tra L'erba alta.

Insomma, l'ennesima beffa per questo paese, invaso da fabbriche, traffico, e ora anche dall'erba e dalle discariche a cielo aperto che puntualmente persistono nel piazzale della chiesa, e lungo la strada accanto ai contenitori gialli per la raccolta di indumenti.

Dulcis in fundo, a Mugnano ancora si aspettano risposte sulla viabilità, il senso unico verrà fatto oppure no? I residenti, vorrebbero risposte, siamo già al 6 settembre, e i lavori dovevano già partire.

Come dice il detto, domandare è lecito, rispondere è cortesia..?