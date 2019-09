Cronaca



Messa di Santa Croce, il monito del vescovo contro le lettere anonime che avvelenano la comunità

sabato, 14 settembre 2019, 13:05

di eliseo biancalana

Dall'arcivescovo monsignor Paolo Giulietti arriva un chiaro monito contro le "mormorazioni" che avvelenano le relazioni sociali e la vita della comunità cristiana. Il richiamo è arrivato nell'omelia pronunciata durante la messa per la festa dell'Esaltazione della Santa Croce, che si è tenuta nella cattedrale di San Martino alla presenza del clero lucchese, delle autorità civili e di numerosi fedeli.

La riflessione dell'arcivescovo è partita da un episodio del libro biblico dei Numeri, dove si racconta che Dio fece innalzare un serpente di bronzo sopra un'asta per guarire gli israeliti che erano stati morsi da alcuni "serpenti brucianti" che il Signore aveva mandato per punire gli ebrei per le loro mormorazioni contro di lui. "Israele mormora contro Dio e contro Mosè. Non è semplice lamentela, è un'insinuazione subdola sulla volontà di Dio. Quasi che Dio fosse un ingannatore" ha commentato il vescovo. L'episodio dell'antico testamento viene richiamato nel vangelo di Giovanni dove Gesù si paragona al serpente innalzato. Monsignor Giulietti ha invitato ad alzare lo sguardo verso il Cristo crocifisso. "Non c'è salvezza per chi non si riconosce peccatore – ha proseguito il vescovo –. Il Signore è venuto a salvare i peccatori. Sulla Croce l'innocente non condanna. Il peccato non è irreparabile, può essere perdonato se viene riconosciuto. Per questo il Signore ci invita a guardarlo".

Dalle letture l'arcivescovo ha tratto dei moniti per il presente. "Anche nella nostra comunità i serpenti brucianti sono in circolazione" ha detto il vescovo, mettendo in guardia contro "le mormorazioni" che serpeggiano nella vita della città e della comunità cristiana. Il vescovo ha anche fatto cenno a "lettere anonime". Da monsignor Giulietti è arrivato l'invito a guardarsi l'uno con l'altro in faccia "riconoscendo nell'altro, anche se è avversario, uno in cui si può avere fiducia". Ha quindi citato la Luminara come un "piccolo segno sacramentale di unità" da "portare nel cuore per non diffidare più dell'altro" e per "procedere come un solo popolo".

Nella foto: l'antico rito dell'incendio della stoppa (quest'anno ha preso fuoco al primo tentativo).