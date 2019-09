Cronaca



Si torna a scuola, riparte il servizio Pedibus

domenica, 15 settembre 2019, 10:53

Lunedì si riparte e, come da ormai cinque anni a questa parte, molti bimbi delle scuole elementari del centro storico di Lucca aspettano, non solo di rivedere compagni di classe e maestre, ma anche di tornare a vivere l’esperienza del Pedibus.



Di cosa si tratta? "È un servizio voluto dal comune di Lucca e realizzato dall’Auser, l’Associazione per l’Invecchiamento Attivo, che anche con questo impegno mostra e dimostra il valore del “diventare nonni”, anche per chi di nipoti suoi magari non ne ha! Grazie ai Nonni di Lucca (si può anche essere “nonni di cuore” oltre che per motivi genetici!) i bimbi delle scuole elementari di città possono andare a scuola da soli a piedi, accompagnati in tutta sicurezza da loro. Per noi genitori è un servizio utilissimo: ci consente di uscire la mattina tutti alla stessa ora, di evitare gimcane in macchina nel centro storico, di non impazzire alla ricerca di un parcheggio nei pressi della scuola".



Ma oltre a questo, ci aiuta a dialogare con i nostri figli su argomenti importanti, per quanto apparentemente legati alla banalità dei bisticci quotidiani che coinvolgono genitori e figli: “dai che è tardi…ma io non voglio mettermi la pettorina gialla: non mi si vede il giacchetto nuovo…muoviti che gli altri ci stanno aspettando…uffa, a me questo e quell’altro stanno antipatici e poi la signora del Pedibus mi fa stare da parte quando cammino e non posso correre come voglio e poi se si fa tardi portami in macchina che si fa prima…….”. Per noi genitori è un servizio, per i nostri figli è prima di tutto un’esperienza, anche proprio in virtù di quei bisticci di cui sopra. È difficile la mattina, quando già abbiamo in mente i mille impegni che ci aspettano, doversi trovare a discutere con uno o più figli per organizzarne l’uscita e l’arrivo a scuola, non si può negare: in molti casi, alla fine, il vantaggio di poter fare da sé, caricandoli in macchina e portandoceli autonomamente, non è solo una comodità. In questi termini è senz’altro comprensibile che – anche solo per non aggiungere complicazioni al complicato mestiere di genitori – fare diversamente non venga preso in considerazione.



La nostra esperienza, dopo 4 anni di Pedibus - prima con una figlia e due anni dopo con entrambe – ci ha fatto capire come ciononostante il gioco valga la candela. Imparare a rispettare gli orari insegna ad organizzarsi e a tener presente che la nostra puntualità diventa anche rispetto per i tempi e gli impegni altrui. Imparare a stare assieme ad altre persone, non perché le hai scelte tu e sono tue amiche, ma perché ne condividi “un tratto di strada” ora - nella banalità di dover fare due passi per arrivare a scuola - sembra nulla: se ci pensiamo, quando i “tratti di strada” diventano meno concreti e più simbolici, comprendere il senso delle regole come strumento per facilitare le relazioni “imposte” aiuta anche a vivere meglio nei contesti interpersonali (la classe e i compagni di scuola, il lavoro ed i colleghi). Capire che vestirsi non è solo una questione di outfit, ma in certi casi ha anche a che vedere con la sicurezza - come nel caso della pettorina verde o giallo fluo che aumenta la visibilità dei piccoli sul percorso del Pedibus – consente di imparare ad esempio l’importanza del giusto abbigliamento nelle situazioni in cui non averlo può fare la differenza (colori sgargianti per essere sempre identificabili in montagna e sulla neve, indumenti tecnici quando necessario, ecc.). Riflettere su come – tutto sommato – si possa anche cominciare la giornata facendo due passi, così da sgranchirsi le gambe che poi dovranno stare sotto il banchino diverse ore e in questo modo contribuire ad inquinare di meno, aiuta a comprendere come spesso ci possa essere un nesso tra le scelte che facciamo per il nostro benessere e quelle che riguardano il benessere di tutti.



E quando c’è brutto tempo, come si fa? Si impara a camminare con l’ombrello aperto, a ripararsi dalla pioggia, a non tuffarsi nelle pozzanghere: abilità".