Siglato in prefettura il rinnovo del protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità in banca

mercoledì, 11 settembre 2019, 17:04

La Fand (Federazione tra le Associazioni Nazionali Disabili) provinciale di Lucca vuole ringraziare De Luca, presidente della commissione organizzativa Luna Park settembre lucchese e la commissione luna park insieme a tutti i gestori, per aver dimostrato molta disponibilità e attenzione a tutti i bisogni speciali

mercoledì, 11 settembre 2019, 15:18

Questa mattina (11 settembre) gli agenti del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia municipale, insieme agli operatori di Sistema Ambiente, hanno individuato in via Santa Chiara alcuni sacchetti di rifiuti abbandonati e, attraverso l'ispezione dei materiali, sono riusciti a risalire al responsabile del conferimento, che sarà sanzionato

mercoledì, 11 settembre 2019, 15:10

Il comandante provinciale dei carabinieri di Lucca, colonnello Giuseppe Arcidiacono, questa mattina, in cortile degli Svizzeri, ha incontrato la stampa per portare un saluto a Lucca, prima del suo trasferimento a Messina dove è stato chiamato per ricoprire un incarico al comando interregionale Culquaber

mercoledì, 11 settembre 2019, 13:41

L’obiettivo a cui si guarda è quello di ri-animare l’economia, dando un contributo di idee dalla Toscana per l’incontro mondiale convocato da Papa Francesco ad Assisi nel 2020. E in programma c’è anche la presentazione di un vero e proprio manifesto dal titolo importante: Il futuro che sogniamo

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:51

Arrestati i cinque soggetti in trasferta da Catania che rapinavano banche dell'Alta Toscana e della Liguria; come infatti annunciato ieri ,durante una conferenza stampa tre dei cinque soggetti erano già stati presi ovvero Giuseppe Cosentino, 57 anni, Giuseppe Iuppa, 47, e Glauco Cosentino, 26 e mancavano solo i più giovani...

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:34

Il 10 settembre, alle ore 18, a Lucca si è tenuta una cerimonia commemorativa per ricordare la figura del Finanziere Gaetano Lamberti, medaglia di bronzo al valor militare, deceduto il 7 settembre 1944 a seguito delle ferite riportate mentre, congiuntamente ad altri finanzieri, difendeva l’area della manifattura tabacchi dall’attacco tedesco