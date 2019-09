Cronaca



Sistema Ambiente, il Tar respinge la sospensione chiesta dalla Gorent e rinvia tutto al 9 ottobre

mercoledì, 18 settembre 2019, 18:24

Sistema Ambiente spa, a seguito dell'articolo apparso su La Gazzetta di Lucca, interviene con questa precisazione:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto l’istanza presentata da Gorent Spa, l’azienda fiorentina che opera nel settore del noleggio a lungo termine di mezzi per la raccolta differenziata, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della procedura di gara bandita da Sistema Ambiente Spa e segnatamente di tutti gli atti di gara, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi della ricorrente in via subordinata dell’art. 4 del disciplinare di gara nella parte in cui prevede l’ipotesi di riscatto dei beni oggetto della fornitura e/o il recesso anticipato dal contratto previo pagamento del costo residuo dei beni.

Il presidente del TAR della Toscana, sezione prima, Manfredo Atzeni, con proprio decreto n. 570 pubblicato il 17 settembre 2019, ha dunque respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla Gorent Spa, poiché tali misure cautelari possono essere concesse solo sul presupposto dell’estrema urgenza. Considerato che l’azienda ricorrente aspira all’integrale travolgimento della gara, di cui contesta l’impostazione, e in subordine contesta una clausola il cui annullamento comporterebbe, di fatto, la necessità di reimpostare la procedura, il TAR ha ritenuto che, da un lato, il rigetto dell’istanza non possa pregiudicare le ragioni della Gorent Spa, mentre, dall’altro, finirebbe per costituire un’inammissibile anticipazione del giudizio.

Il presidente Atzeni ha quindi fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 ottobre 2019, dove Sistema Ambiente presenterà le proprie ragioni.