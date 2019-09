Smascherato truffatore di Rolex: aveva fregato un venditore lucchese

Altri articoli in Cronaca

martedì, 3 settembre 2019, 13:11

Ennesimo week-end di settembre all'insegna del verde, quello che si prospetta per l'edizione di Murabilia, edizione 2019, che si aprirà venerdì prossimo fino a domenica 8. "Sguardi a Oriente", il tema principale di quest'anno e che vedrà il Giappone come protagonista della manifestazione

lunedì, 2 settembre 2019, 16:07

Si sono svolti senza imprevisti i lavori di collegamento della nuova condotta idrica a servizio dell'acquedotto di Vinchiana che approvvigiona tutto il Morianese. L'intervento di Geal si è svolto nella notte di venerdì, con l'erogazione dell'acqua sospesa alle 22 nella zona del Morianese e riaperta regolarmente prima dell'alba

lunedì, 2 settembre 2019, 12:49

E' in programma per giovedì (5 settembre) alle 15 a Palazzo Ducale (sala di Rappresentanza) il secondo incontro pubblico sul progetto del nuovo ponte sul fiume Serchi

lunedì, 2 settembre 2019, 10:04

Cristian Carmassi, 44 anni, è stato arrestato per furto con strappo ai danni di una ragazza di 24 che, ieri sera verso le 19, insieme ad un amico, stava percorrendo in bicicletta la pista ciclabile del sottopasso di viale Castracani

domenica, 1 settembre 2019, 13:19

“Vedrete altro nastro rosso e bianco in giro per qualche imbecille incivile che non sa come passare le nottate”. Questo lo sfogo del sindaco Alessandro Tambellini che, questa mattina, venuto a conoscenza di una serie di atti vandalici che nella nottata hanno distrutto diverse panchine delle mura urbane, ha denunciato...

domenica, 1 settembre 2019, 09:06

Il segretario di Fit Cisl Nicola Da San Martino aveva sollevato il problema della sosta selvaggia in Piazzale Verdi, alla fermata Lam del San Luca e in piazza Santa Maria, sollecitando più controlli da parte dei vigili urbani, e un intervento dell'amministrazione comunale