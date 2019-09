Cronaca



Strappa la borsa ad una ragazza, ma viene preso dopo la fuga: denunciata complice

lunedì, 2 settembre 2019, 10:04

Ieri sera le volanti hanno tratto in arresto Cristian Carmassi, 44 anni, per furto con strappo ai danni di una ragazza di 24. Quest'ultima, ieri sera verso le 19, insieme ad un amico, stava percorrendo in bicicletta la pista ciclabile del sottopasso di viale Castracani, quando è stata costretta a fermarsi poichè aveva visto un motorino imboccare la pista ciclabile in senso contrario al suo.



Sul motorino c'erano due persone, un uomo e una donna. Appena arrivati all'altezza della ragazza, l'uomo alla guida le ha strappato la borsa ed è fuggito in direzione del centro. I due ragazzi subito hanno provato a seguire il motorino, allertando il 113 e indicando che i due erano andati in direzione del vecchio ospedale Campo di Marte. Le volanti hanno perlustrato la zona, fino a quando hanno trovato, nei pressi del bar, il motorino parcheggiato e, poco distante il Carmassi (noto agli operatori) seduto vicino al bar dell'ospedale, la borsa nascosta sotto una scala di emergenza e il cellulare buttato sul prato sempre a pochi metri di distanza. Inoltre, dentro la sella del motorino, intestato all'arrestato, c'era la maglietta arancione che l'uomo indossava al momento dello scippo, ancora bagnata di sudore.



Visti tutti gli elementi raccolti, gli operatori hanno arrestato l'uomo, che oggi sarà processato per direttissima. La donna che era con lui, riconosciuta da alcune immagini estrapolate dalle telecamere poste nel sottopasso di viale Castracani, nota agli operatori, sarà denunciata a piede libero.