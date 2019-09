Cronaca



Tanti partecipanti per la "Zamp-eggiata lungo il Serchio"

domenica, 8 settembre 2019, 15:59

Si é svolta stamani, lungo il Parco Fluviale, la nona edizione della "Zamp-eggiata lungo il Serchio" organizzata dall'Associazione Anpana Lucca.



"Non avremmo scommesso un euro sulla possibilità di svolgere l'iniziativa questa mattina - dicono soddisfatti i volontari di Anpana Lucca - visto che sino alle 9.00 il tempo è stato pessimo. Poi, inaspettatamente, il cielo é schiarito e sono arrivati i primi cani. Tutto si è svolto senza problemi: una cinquantina i cani presenti e oltre 100 i "familiari bipedi" che li hanno accompagnati. Come sempre vi erano cani di ogni taglia, meticci e/o di razza. Per questa edizione parte degli introiti è stato donato alla Onlus "S.O.S. Maltrattamento Animali - Volontari Cani Lucca" meglio conosciuta come "Associazione A.M.A.L.O." mentre la rimanenza sarà utilizzata da Anpana Lucca per ulteriore acconto per l'acquisto dell'ambulanza veterinaria. Anpana desidera ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Battistini che, oltre a portare il saluto dell'Amministrazione, ha partecipato all'iniziativa. Presente anche l'Assessore Lemucchi con il proprio cane. Durante il percorso presenti istruttori di "Luccagility Dog" per allietare i presenti con giochi e dimostrazioni e l'Unità Cinofila di Anpana Lucca, composta da Paolo e Billy, che ha simulato la ricerca di un disperso. Anpana desidera inoltre ringraziare pubblicamente tutti gli sponsor che hanno resa possibile la manifestazione".