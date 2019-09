Cronaca



Tenta di gettarsi dalla Torre Guinigi, suicidio sventato da un turista francese

lunedì, 23 settembre 2019, 22:14

di gabriele muratori

Un brutto episodio, terminato, fortunatamente, con un lieto fine, è accaduto nel pomeriggio di oggi su una delle torri più famose d'Italia. Un uomo lucchese, di circa trent'anni, evidentemente in preda ad una forte depressione, si è reso protagonista di un triste gesto, provando a lanciarsi nel vuoto dalla cima della Torre Guinigi.

Un turista francese che si trovava ad ammirare il panorama dall'alto della città, involontario testimone della situazione, ha avuto il sangue freddo per riuscire ad interrompere quella che sarebbe stata una tragedia. Dopo aver afferrato l'uomo, il turista ha cercato di calmarlo come poteva, riuscendo a convincerlo a desistere fino ad accompagnarlo al piano terreno. Una volta messo piede in Via Sant'Andrea, l'uomo è stato poi affidato ai volontari dell'ambulanza della Misericordia di Lucca, i quali hanno continuato a confortarlo, calmandolo definitivamente.