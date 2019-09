Cronaca



Tentano di rubare all'OVS, denunciate due bulgare

mercoledì, 25 settembre 2019, 11:19

Ieri pomeriggio le volanti sono intervenute all’OVS di via Roma, in quanto l’addetta alla vigilanza aveva notato due donne che, con fare sospetto, si aggiravano nel negozio; una di esse si era infilata la mano dentro la borsa di una cliente distratta, mentre l’altra aveva cercato di farle da scudo da eventuali sguardi con il proprio corpo.



Il tentativo per fortuna è andato a vuoto, ma si sono accorte della presenza dell’addetta alla vigilanza che a quel punto ha chiamato il 113. La volante ha identificato le due donne, bulgare, di 28 e 33 anni, entrambe pluripregiudicate per reati contro il patrimonio perpetrati in varie parti d’Italia, di fatto senza fissa dimora e le ha denunciate per tentato furto con destrezza in concorso.