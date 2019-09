Cronaca



Torna l'appuntamento con "Volontari sulle mura"

mercoledì, 4 settembre 2019, 13:42

di barbara ghiselli

L'iniziativa “Volontari sulle mura” si terrà domenica 8 settembre nel baluardo San Paolino sulle mura e avrà 40 associazioni partecipanti che, per tutta la giornata, saranno presenti con stand e informazioni, mezzi e tante attività: laboratori, mostre e proiezioni video, musica e danza, letture e presentazioni, giochi, sport, prevenzione e simulazioni di pronto soccorso. Un’occasione di incontro tra cittadini e associazioni promossa dalla delegazione Cesvot di Lucca con il patrocinio del comune di Lucca e di USL Toscana nord ovest.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina (4 settembre) durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l'assessore alle politiche sociali del comune di Lucca, Lucia Del Chiaro; il presidente Cesvot regionale, Federico Gelli; la vicepresidente regionale, Elisa Ricci; il presidente della delegazione lucchese Cesvot Pierfranco Severi e i rappresentanti delle associazioni di volontariato che parteciperanno alla festa di domenica prossima.

“Ritengo che l'appuntamento di domenica – ha fatto presente Del Chiaro – possa essere un momento di interesse per tutti i lucchesi, sia bambini che adulti, visto che le le iniziative sono molteplici e adatte quindi alle varie età. La giornata sarà inoltre un modo per ricordare che il mondo del volontariato rappresenta una colonna portante per la comunità perchè la arricchisce di relazioni e servizi che, difficilmente, il settore pubblico riuscirebbe a garantire da solo”. Gelli ha evidenziato che la festa sulla mura di Lucca è nata per raccontare ai cittadini le attività ma anche l’impegno di chi mette le proprie energie e il proprio tempo a disposizione degli altri e per ricordare che i volontari presentano una realtà fatta di solidarietà e di valori che è importante condividere con tutta la città.

“Speriamo che la partecipazione di questa edizione possa eguagliare e superare quella dello scorso anno quando per la prima volta il volontariato lucchese si è messo in mostra per parlare di sé e della varietà delle sue attività – ha dichiarato Severi, con l'auspicio che l'iniziativa possa diventare un appuntamento fisso per Lucca nei prossimi anni. Severi si è inoltre detto soddisfatto per la partecipazione a questa festa di tante piccole associazioni di volontariato che, con i servizi che offrono, danno un grande contributo alla comunità lucchese. Dello stesso parere Ricci che ha sottolineato che, oltre alle numerose e varie iniziative in programma, sarà possibile per le associazioni di volontariato avere informazioni e consulenze presso lo stand Cesvot.

La manifestazione si aprirà alle ore 11 con Musicamura, a cura del Laboratorio Brunier. Il taglio del nastro si farà alla presenza del presidente Cesvot Federico Gelli, dell’assessore alla cultura del comune di Lucca Stefano Ragghianti e del presidente della delegazione Cesvot di Lucca Pierfranco Severi.

Dopo l’arrivo in bicicletta dei volontari Fratres al via le letture ad alta voce a cura dell’Università dell’età libera, le dimostrazioni di obbedienza, agility dog e disc dog con i cani di Luccagility e i tiri con l’arco e la balestra a cura della Compagnia Balestrieri Lucca.

Sempre nel corso della mattinata si apre la mostra dell’associazione Scuolina Raggi di Sole, mentre nel pomeriggio l’associazione Consulenza per la famiglia curerà l’iniziativa “Ben-essere in relazione”. Alle 16 al via i laboratori per bambini “A tavola con i supereroi” a cura dell’associazione Ancora in viaggio e a cura del Gruppo archeologico capannorese che anima il laboratorio di archeologia sperimentale.

I visitatori sono invitati anche alla presentazione dei video dell’associazione Amici del villaggio, dell’associazione Iniziativa Turistica e dell’associazione Malati Oncologici.

Alle 17 arriva la musica del nord Europa a cura dei Volontari Ospedalieri e poi l’esibizione di ballo moderno con i volontari dell’Auser. Si esibiscono i bambini invece nella sfilata di moda della Scuolina Raggi di Sole e nel concerto dell’associazione Magie di note.

Per tutto il giorno saranno presenti sul Baluardo: il Cardiocamper dove fare l’elettrocardiogramma e misurare la pressione gratuitamente, l’ambulanza della Croce Verde di Lucca che darà dimostrazione dell’uso del defibrillatore, mentre la U.O. Medicina dello Sport invita a provare l’attività fisica adattata.

Queste le associazioni e gli enti partecipanti: Amici del Villaggio, Avis Comunale Massarosa, Avulss, Fratres Lucca, Associazione Consulenza per la Famiglia (ACF), Progetto vitalità onlus, Auser Filo d'Argento Lucca, Auser territoriale Lucca, AVO Lucca, Amici del Cuore, Iniziativa turistica, Aido provinciale Lucca, Ancora in Viaggio, Scuolina Raggi di sole, Costello CFC, Magie di note, Amo Lucca, Università dell'età libera, Centro Zerka T. Moreno, Centro Nazionale per il volontariato, centro provinciale Libertas Lucca, Gruppo Archeologico Capannorese (GAC), ACAT Versilia, Compagnia Balestrieri Lucca, Associazione “A” Mommio Castello, Centro Italiano Femminile (CIF), Donatori sangue Fratres Quiesa, Sub Mares Lucca ASD, Abio Lucca, Fraternita di misericordia di Corsagna, Acat Lucca, Comitato provinciale Lucca Unicef, Associazione Lucca Invita, Luccagility A.S.D., Croce Verde Lucca, VAB Lucca, Laboratorio Brunier, Lions Club Garfagnana, Società di cremazione Lucca.