Truffatori provano ad introdursi in casa spacciandosi per tecnici

mercoledì, 4 settembre 2019, 13:04

Stamattina, tre soggetti vestiti con delle Polo scure con la scritta "polizia locale", spacciandosi per tecnici che svolgono controlli sui contatori dell'acqua, hanno provato ad introdursi in diverse abitazioni dell'oltreserchio per effettuare delle truffe.



Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione, non fare entrare nessuno nella propria abitazione e a segnalare al 113 o al 112 eventuali presenze sospette.