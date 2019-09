Cronaca



Via libera alla seconda parte dei lavori alle facciate del Liceo Passaglia

mercoledì, 18 settembre 2019, 13:23

Proseguono i lavori di rifacimento e messa in sicurezza della facciata dello storico Palazzo Buonvisi in via Fillungo, una delle sedi del Liceo artistico "Passaglia" di Lucca, mentre la Provincia ha approvato in questi giorni la determina dirigenziale del progetto esecutivo per il terzo stralcio del secondo lotto dell'intervento che riguarda i lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle facciate che si affacciano sul giardino posteriore dell'edificio e sulle corti.

I lavori più invasivi e più rumorosi sulla facciata lato via Fillungo sono stati conclusi prima dell'inizio dell'anno scolastico, mentre ora dovrà essere rifatto l'intonaco e dovranno essere sostituiti gli infissi con delle finestre ad alto abbattimento acustico e ad alta efficienza energetica che consentiranno di abbattere la dispersione termica.

L'importo dei lavori previsti per questa ulteriore tranche dl progetto è di 432mila euro che fanno parte del finanziamento di 700mila euro del Ministero dell'Università e della ricerca a cui si aggiungono 90mila euro di fondi dell'amministrazione provinciale, per complessivi 790mila euro.

Ricordiamo che nel corso dell'ultimo anno la Provincia di Lucca è intervenuta per l'adeguamento e la sistemazione del 'Passaglia' di via Fillungo prima con la sostituzione della centrale termica e, successivamente, nella primavera scorsa, con l'installazione di un nuovo ascensore che ha aumentato il livello di accessibilità dei fruitori dell'edificio contestualmente alla realizzazione di un nuovo servizio igienico per disabili all'ultimo piano della scuola.