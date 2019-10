Cronaca



5G a Lucca: nasce un comitato di opposizione mentre la sperimentazione in città va avanti

venerdì, 25 ottobre 2019, 12:34

Si infiamma a Lucca il dibattito sulla nuova tecnologia internet di quinta generazione, il cosiddetto 5G, mentre la sperimentazione e gli eventi ad essa collegati vanno avanti.

Da una parte infatti in città si sta costituendo un comitato in opposizione all’applicazione in via sperimentale prima e definitiva poi della tecnologia 5G a cui pare stiano aderendo numerose persone non solo residenti nel comune di Lucca, ma anche nei comuni limitrofi che frequentano giornalmente la città per motivi di lavoro o di studio e che non vogliono essere usate come cavie per una tecnologia i cui effetti sull’uomo e sull’ambiente non sono ancora stati ad oggi scientificamente testati.

In questo senso è in corso una raccolta di firme per chiedere al Sindaco di bloccare la sperimentazione e anche il gruppo di Siamo Lucca ha dichiarato che presenterà la stessa richiesta all’amministrazione comunale in un’interrogazione urgente.

Dall’altra parte invece la sperimentazione in città va avanti tutta e per il 21 e 22 novembre prossimi è previsto al Real Collegio un evento dimostrativo sull’applicazione del 5G nelle piccole città (5G City Hackaton Lucca) a cui parteciperà anche il Comune, che è partner del progetto europeo 5GCity che vede la sperimentazione della nuova tecnologia a Lucca, Bristol e Barcellona.

Ma che cos’è questo progetto 5GCity a cui Lucca ha aderito?

Abbiamo cercato di capirlo meglio visitando il sito internet ufficiale (www.5gcity.eu) ove si legge che i comuni 5G diventeranno essi stessi un’enorme piattaforma cloud, attraverso l’installazione di migliaia di piccole celle 5G con capacità di elaborazione e archiviazione. I vantaggi dovrebbero essere molteplici, tutti legati all’elevatissima velocità di trasmissione dei dati.

Il 5G sfrutta infatti le onde millimetriche, vale a dire onde radio tra 30 e 300 GHz, lo spettro di frequenza più elevato possibile, per le quali non esistono sinora studi scientifici indipendenti (non finanziati cioè dalle stesse compagnie di telefonia o comunque da società collegate a quel business) che dimostrino la non nocività dell’elettromagnetismo generato dalla nuova tecnologia.

Le onde del 5G infatti essendo millimetriche dovranno utilizzare, in maggiore misura rispetto alle attuali tecnologie di telefonia mobile, le cosiddette small cells, aree di territorio coperte dal segnale a radiofrequenza le cui dimensioni, che possono andare da una decina di metri (indoor) a qualche centinaio di metri (outdoor), sono molto inferiori a quelle delle attuali macrocelle che possono essere anche di qualche decina di chilometri.

Ciò comporterà l’installazione di numerose antenne a brevissima distanza tra loro e questa “proliferazione di antenne” sembra essere una delle principali cause di preoccupazione.

Quello che è certo è che numerose voci di protesta si alzano ogni giorno da più parti in tutta Italia e nel mondo.

L’ordine dei medici di Torino, ad esempio, il 20 ottobre scorso, a seguito del convegno su “Onde elettromagnetiche, effetti sulla salute delle persone?” ha evidenziato come, ad oggi, non sia disponibile in commercio la strumentazione validata per misurare il campo elettromagnetico generato dal “5G” (in fase di sperimentazione anche a Torino); i limiti di legge europei siano stati decisi senza tener conto del voto del parlamento UE, ma prendendo in considerazione i soli effetti termici delle onde elettromagnetiche (ad oggi la letteratura scientifica mostra un ampio ventaglio di effetti dannosi non-termici). L’ordine ha quindi chiesto che venga applicato il principio di precauzione sancito dal sancito dall’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (che ha lo scopo di garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio) e che si sospendano le sperimentazioni perlomeno fino a quando non si sarà in grado di misurare il campo elettromagnetico effettivamente prodotto – in attesa che gli organismi competenti recepiscano i risultati degli studi scientifici per l’eventuale riformulazione dei limiti di legge per l’esposizione della popolazione a lungo termine.

La preoccupazione sui possibili effetti del 5G è inoltre trasversale a qualunque colore politico, è infatti notizia del 22 ottobre scorso che il Sindaco di San Lazzaro di Savena (Bologna) Isabella Conti, che ha appena lasciato il PD annunciando alla Leopolda la sua entrata in Italia Viva di Renzi, ha vietato l’installazione nel territorio comunale di antenne 5G proprio in applicazione del principio di precauzione e per il rispetto del diritto alla salute dei cittadini sancito dall’art. 32 della costituzione italiana.

La discussione è destinata dunque ad aumentare e si attende una presa di posizione da parte del Sindaco, ricordando che il Codacons ha presentato esposti in circa 104 procure italiane affinché venissero aperte indagini sui rischi per la salute connessi al 5G.

Il presidente del Codacons Carlo Rienzi ad agosto di quest’anno ha inoltre annunciato l’invio di una lettera ai sindaci degli 8.000 comuni italiani, con la quale il Codacons chiederà formalmente ai primi cittadini di attivarsi per garantire la salute della popolazione e vietare qualsiasi sperimentazione e struttura legata al 5G sul territorio di loro competenza.