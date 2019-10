Cronaca



5G a Lucca: si estende la protesta

martedì, 22 ottobre 2019, 17:32

Come si legge sulla pagina Facebook “Stop 5G a Lucca” è stato organizzato per domani alle 17 presso il caffè letterario di Lucca Libri in Viale Regina Margherita un incontro sulla rete di quinta generazione Internet, anche per dare la possibilità a coloro che ancora non lo avessero fatto di aderire alla petizione promossa dall’ingegner Aldo Zanchetta volta a richiedere informazioni al Sindaco sulla sperimentazione della rete 5G a Lucca.

Anche se la prima fase della sperimentazione sul 5G si è ormai conclusa nel giugno 2019, quando sono stati sviluppati alcuni servizi a banda larghissima veicolati su un tratto di fibra ottica comunale e su rete 5G e sono state effettuate delle prove di trasmissione da diverse parti della città, con la realizzazione e la trasmissione di filmati di realtà aumentata. Il Sindaco Tambellini ha presentato con orgoglio i risultati di tali esprimenti ai media ed anche nel corso del 16° festival digitale europeo che si è svolto a giugno 2019 al Real Collegio.

Stando a quanto affermato in varie interviste proprio dall’amministrazione comunale, dovrebbero seguire altre fasi della sperimentazione.

Ma alcuni cittadini, che stanno diventando sempre più numerosi, ne vogliono sapere di più e stanno nascendo iniziative spontanee ed autonome promosse sui social finalizzate ad assumere quante più informazioni possibili sulla situazione della rete 5G a Lucca e sulla consapevolezza del Sindaco dei possibili potenziali rischi a cui ha esposto ed esporrebbe la città.