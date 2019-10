Cronaca



A Lucca va in scena la scuola che promuove benessere: passeggiata con oltre 300 studenti

sabato, 12 ottobre 2019, 12:57

Si è rinnovato oggi l’appuntamento con l’iniziativa “Mafalda tour - scuole in movimento”. Come consuetudine, infatti, un corteo festoso composto da oltre 300 studenti si è snodato nelle strade e nelle piazze del centro di Lucca, suscitando l’interesse e la curiosità di molti cittadini.

L’evento è stata organizzato dalla struttura di Educazione e Promozione della Salute dell’Azienda USL Toscana nord ovest in stretta collaborazione con le scuole superiori di Lucca e Piana allo scopo di dare avvio anche quest’anno al progetto “Benessere a scuola” e di sensibilizzare la cittadinanza ad una scuola che promuove salute.

La passeggiata degli studenti è partita da Piazza Guidiccioni, con arrivo in Piazza Napoleone, passando anche da Via Fillungo, Piazza San Frediano e Piazza San Martino, quindi nel cuore della città di Lucca, così come dal cuore nasce e si rafforza la salute.

Prima e dopo il corteo la dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca, Massa Carrara e Livorno Donatella Buonriposi, la direttrice dell’Educazione e Promozione della Salute – area Centro dell’Azienda USL Toscana nord ovest Margherita Brunetti, Marco Farne’ per la Zona Distretto della Piana di Lucca dell’Asl e l’assessore alle politiche formative e di genere del Comune di Lucca Ilaria Vietina hanno ringraziato per l’impegno tutti i ragazzi e gli educatori ed hanno ricordato che il progetto Mafalda si realizza nelle scuole da diversi anni e che la sua finalità è quella di promuovere il benessere degli studenti e degli insegnanti, contrastando fenomeni conseguenti al disagio quali il bullismo, le dipendenze, le violenze.

Nel corso dell’iniziativa gli studenti hanno effettuato alcune soste: in particolare, in tre piazze della città si sono stati momenti di animazione, nel corso dei quali alcuni ragazzi hanno guidato una riflessione su alcune parole-simbolo.

Per Piazza San Frediano è stata scelta la parola “solidarietà”, a cui è stata associata la canzone di Marco Mengoni “Esseri umani”.

In Piazza Anfiteatro si è approfondito il concetto di “Amicizia”, con la lettura di una poesia di Emily Hearn.

In Piazza San Martino al centro della riflessione c’è stata la “fiducia”, sulle note della canzone di Jovanotti “Mi fido di te”.

Ancora Jovanotti protagonista nella chiusura della manifestazione in Piazza Napoleone, visto che i partecipanti hanno cantato tutti insieme uno dei suoi ultimi brani, “L’inizio di una nuova era”.

Dopo un applauso finale è iniziato un simpatico “rito” introdotto quest’anno: ogni ragazzo indossava una maglietta bianca, su cui altri studenti hanno potuto scrivere con un pennarello messaggi ulteriori su “Mafalda”.

Nel corso della giornata sono stati esposti striscioni con frasi significative come “Più relazioni, meno like”, “Se avete fiducia in voi stessi, ispirate fiducia agli altri”, “Chi sa ascoltare, ti sente anche quando non dici nulla”, “Mafalda è tenersi per mano e toccarsi il cuore”, “Dove c’è unione c’è vittoria”, “Soli si sta bene, insieme si è felici”, “L’amico non cercarlo perfetto, cercalo amico!”.

L’iniziativa consente da anni una formazione mirata a sviluppare le competenze relazionali, sociali ed emotive che servono a stare bene e che contribuiscono a potenziare autostima e resilienza, necessarie a fare scelte della vita responsabili e consapevoli. E’ rivolta ad insegnanti e a gruppi di studenti che dovranno svolgere, all’interno della scuola, la funzione di educatori tra i pari, contribuendo a trasmettere messaggi positivi e di salute tra i coetanei.

Il percorso formativo, svolto anche in collaborazione con il Consultorio giovani dell’Azienda USL Toscana nord ovest di Lucca, affronta i temi dell’autoconsapevolezza, dell’alfabetizzazione emotiva e della relazione efficace.

Questo porta a disseminare messaggi positivi ed a migliorare il clima relazionale. I ragazzi possono infatti sviluppare le abilità e i valori interiori necessari ad una relazione ottimale, con se stessi e con gli altri affinché possano moltiplicarsi ed emergere tra i giovani quelle buone pratiche, che spesso non fanno notizia ma che sicuramente generano salute.