Cronaca



A Natale cinque nuovi autovelox sulle strade comunali

sabato, 19 ottobre 2019, 16:50

Automobilisti occhio alla velocità: l'amministrazione comunale di Lucca vuole piazzare dei nuovi autovelox lungo alcune strade comunali per aumentare la sicurezza stradale. La notizia è stata resa nota durante il convegno "L'incidente e la strada" che si è svolto al Real Collegio e a cui ha partecipato il comandante della polizia municipale di Lucca, Maurizio Prina.

A essere interessate dai nuovi autovelox saranno cinque vie che in passato sono state teatro di incidenti stradali, alcuni purtroppo mortali. Le postazioni di rilevamento della velocità dovrebbero essere collocate in viale Luporini in prossimità del civico 1090, in viale Carducci in prossimità del civico 189, lungo viale Puccini verso il civico 1813, in viale Europa vicino al civico 4 e in viale Carlo del Prete verso il civico 57.

Le postazioni dovrebbero entrare in funzione tra la fine di novembre e Natale. Gli automobilisti lucchesi dovranno quindi far ben attenzione alla velocità delle loro macchine, se non vogliono trovare sotto l'albero una costosa sorpresa.

E.B.