A scuola sempre più plastic free: le scuole di Esedra aderiscono alla campagna di Marevivo

martedì, 22 ottobre 2019, 23:51

di giulia del chiaro

Eliminare l’utilizzo della plastica monouso e sensibilizzare i giovani alunni alla salvaguardia dell’ambiente. Questo l’obiettivo della campagna (#scuoleplasticfree), che dallo scorso anno è stata portata nelle scuole italiane dall’associazione Marevivo, alla quale anche le scuole di Esedra aderiranno con una serie di attività durante tutto l’anno scolastico.

Il progetto è stato presentato questo pomeriggio da Chiara Casali, vicepresidente di Esedra, Eimear Marnell, direttrice delle scuole bilingue di Lucca, e Duccio di Leo, in rappresentanza dell’ufficio scolastico provinciale. Ad essere coinvolte nella campagna le scuole bilingue dell’Esedra di Lucca: la scuola dell’infanzia Il Cucciolo, la english primary school e la scuola media internazionale.

Un piano che prevede, accanto alla fornitura da parte dell’istituto di una borraccia di alluminio, una serie di attività e percorsi studiati ad hoc per le diverse classi: “riteniamo fondamentale – ha spiegato la vicepresidente di Esedra – educare le giovani generazioni anche dal punto di vista civico accompagnandole in una crescita consapevole che le renda rispettose dell’ambiente che le circonda. Importante, durante questo percorso, sarà discutere con gli alunni delle cause che determinano le problematiche ambientali con lo scopo di formare adulti responsabili”.

Un evento di lancio, quello di questo pomeriggio, che segna l’inizio di una serie di attività a tema che, durante tutto l’anno, vedranno gli studenti impegnati nel creare opera d’arte visive, nel mettere in scena recite e nel partecipare a laboratori. Ad anticipare la presentazione di oggi, una serie di lavori di gruppo che, coinvolgendo gli studenti nel classificare e riciclare materiali di scarto, hanno permesso ai giovani di passare in rassegna le possibili soluzioni che la loro scuola potrebbe adottare per minimizzare l’impatto della plastica monouso.

Un apprezzamento, per questo impegno assunto dalla scuola, da parte dell’ufficio scolastico provinciale: “si tratta di un’iniziativa – he detto Duccio Di Leo – che arricchisce il nostro territorio. Le scuole bilingue, infatti, sono le prime, nel comune di Lucca, ad aderire alla campagna “Scuole Plastic Free per un Futuro Sostenibile”.

“L’obiettivo – ha spiegato la direttrice – è aiutare lo sviluppo e sensibilizzare la coscienza ambientale dei bambini e delle loro famiglie per diffondere la pratica delle 4 R, fondamentale per il benessere del nostro pianeta e degli abitanti che lo popolano: riduci, riutilizza, ricicla e recupera”.