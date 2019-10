Cronaca



Alfredo Di Gino Puccetti: "Voglio che a mio figlio venga garantito il diritto allo studio"

sabato, 5 ottobre 2019, 18:25

di Barbara Ghiselli

"Non chiedo certo la luna, voglio solamente che mio figlio abbia il sostegno necessario a scuola per imparare e produrre, come è suo diritto". Queste le parole di Alfredo Di Gino Puccetti, padre di un ragazzo affetto da sordità. Suo figlio, da sempre attento e interessato allo studio, da circa un mese ha iniziato il primo anno di superiori all'istituto Civitali (indirizzo moda) e si trova ad affrontare quindi anche nuove materie ma purtroppo senza avere, per almeno cinque ore, la presenza di un'insegnante di sostegno e assistente alla comunicazione in grado di tradurgli quello che i professori stanno spiegando.

"Ho il timore che far stare a scuola mio figlio cinque ore la settimana senza riuscire a capire quello che stanno dicendo – sottolinea Di Gino Puccetti – oltre a farlo rimanere indietro nelle materie, possa anche demotivarlo fino a fargli decidere di abbandonare gli studi".

Il signor Alfredo fa presente che il Piano Educativo Individualizzato prevede che a suo figlio siano date anche quelle cinque ore che al momento mancano, quindi non sta chiedendo né più né meno di quello che rientra nei diritti del ragazzo.

"E' surreale che debba chiedere per mio figlio quello che già gli spetterebbe – continua il signor Alfredo - ovvero avere un'assistente Lis che gli traduca le lezioni nella lingua dei segni come previsto dal Pei, eppure è proprio così. Mi sono attivato e negli scorsi mesi ho incontrato sia l'assessore Lucia Del Chiaro che il sindaco Alessandro Tambellini ma purtroppo mi hanno detto che non vi era la possibilità di coprire quelle ore con la presenza di un'assistente alla comunicazione per mancanza di soldi".

L'amarezza del signor Alfredo prende il sopravvento: "A volte penso che non ci sia peggior sordo di chi non vuol sentire e in questo caso mi riferisco al comune che, come dichiarato nel documento di 'indirizzo per l'integrazione scolastica dei soggetti disabili', ha la competenza di assegnare il personale per la Lis in conformità a documentate necessità definite dalla Asl e dalla scuola. E' per questo che ho deciso di far valere i diritti di mio figlio mettendo la situazione in mano a un avvocato".