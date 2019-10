Apertura annata Lions, presentate linee programma

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 28 ottobre 2019, 10:46

Qualche giorno fa una signora si è recata in questura per consegnare un portafoglio ritrovato a terra, al cui interno c'erano vari documenti intestati ad una donna

domenica, 27 ottobre 2019, 19:51

Distrutti i vasi che arredano il monumento ai caduti della prima guerra mondiale a San Pietro a Vico. L'atto di vandalismo è avvenuto nella notte e a commentarlo è il consigliere comunale Pd Enzo Giuntoli

domenica, 27 ottobre 2019, 18:45

La Gazzetta di Lucca ha deciso di scendere in campo per far identificare al più presto l'autore della truffa. Pubblicherà, così, tutte le testimonianze di chi ha pagato i soldi per case in affitto nel centro storico rimanendo, poi, a bocca asciutta.

domenica, 27 ottobre 2019, 17:59

Mancano pochi giorni all'avvio di Lucca Comics&Games ed ecco la denuncia di decine di visitatori truffati da un fantomatico proprietario di case nel centro storico in via Buia e Vicolo S. Carlo che ha incassato soldi a iosa

domenica, 27 ottobre 2019, 14:27

Due uomini di origine nordafricana, intorno alla mezzanotte di ieri sera, in piazza San Michele, probabilmente sotto i fumi dell'alcool, hanno dato in escandescenza, urlando e inveendo contro i numerosi passanti che transitavano per la piazza

domenica, 27 ottobre 2019, 14:08

I soci dell'Associazione Custodi della Città per gli Stati Generali sulla Cultura, riuniti in assemblea straordinaria il 25 ottobre, hanno modificato l'art. 14 dello statuto portando a sette i componenti il consiglio direttivo