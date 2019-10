Cronaca



Assegnate alla società sportive 15 palestre della provincia

mercoledì, 16 ottobre 2019, 12:22

Con un decreto deliberativo firmato dal presidente della provincia Luca Menesini, sono state assegnate in via provvisoria le palestre di proprietà o gestite dall'ente di Palazzo Ducale alle società sportive ed amatoriali in orario extracurricolare a seguito dei risultati del bando pubblico che scadeva il 9 ottobre.



Si tratta di 15 impianti sportivi in Lucchesia e in Versilia suddivisi, nell'avviso pubblico, tra grandi e piccoli e quindi con canoni di locazione diversi a seconda della grandezza. L'assegnazione di queste palestre consentirà quindi alle società di stipulare apposite convenzioni con la Provincia di Lucca per l'utilizzo degli impianti. Le convenzioni avranno validità fino al 30 giugno 2020 con una possibilità di rinnovo fino ad un massimo di tre anni.

Un caso a parte riguarda la palestra dell'ITI Fermi di S. Filippo a Lucca concessa per adesso ad una sola società. In questo caso la Provincia ha sospeso momentaneamente l'assegnazione dello spazio a seguito della necessità di concludere alcune verifiche sulle altre 2 società interessate.

Per la palestra dell'Isiss F.lli Pieroni di Barga, messa a disposizione dall'amministrazione provinciale, invece, non sono state avanzate richieste di utilizzo nell'orario extracurriculare della scuola.

Questo l'elenco delle palestre e le relative assegnazioni provvisorie:

LUCCHESIA

Palestra grande Liceo Vallisneri di Lucca: Basket Club Lucca SSD; Junior Basket ASD.

ITI Fermi di Lucca: Us Oltreserchio ASD.

ITG Nottolini di Lucca: ASD Ginnastica Ritmica Lucca; ASD Villaggio Tennis tavolo Lucca.

ITP Pertini di Lucca: ASD Pugilistica Lucchese; ASD ginnastica ritmica Albachiara.

ITC Carrara di Lucca: ASD Sport & Fun; Auser Territoriale Lucca; Sportivamente ASD.

Palestra piccola Liceo Vallisneri di Lucca: Auser Territoriale Lucca; ASD Lucca Dogball; ASD Wingtsunteamburgalassi .

VERSILIA

Liceo Artistico Stagi di Pietrasanta: ASD Versilia Basket 2002; ASD Pallavolo Pietrasanta; Centro Mini Basket Pietrasanta ASD.

ITC Piaggia di Viareggio: ASD Ginnastica Motto; AS Jenco Volley; Asd polisportiva oratorio Oasi.

Liceo Barsanti e Matteucci di Viareggio: ASD Green Planet.

ITC Don Lazzeri di Pietrasanta: ASD Fujyama.

ITN Artiglio di Viareggio: ASD Ginnastica Motto.

Liceo 'Chini' di Lido di Camaiore: Nuova pallavolo Lido ASD; Volley Lido.

ITP Marconi sede ex Colombo di Viareggio: ASD Ginnastica Motto.

ITP Marconi di Viareggio: AS Jenco Volley.