Baccelli ha incontrato il tenente colonnello Ugo Blasi

lunedì, 7 ottobre 2019, 11:05

Il Coordinamento toscano delle associazioni per la salute mentale organizza per giovedì 10 ottobre, Giornata mondiale della salute mentale, alle ore 17, una marcia non competitiva sulle mura di Lucca, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulle problematiche del disagio mentale e per favorire la promozione del benessere psicofisico,...

lunedì, 7 ottobre 2019, 08:42

Due giovani autotrasportatori romeni, di 22 e 27 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per furto. Nei confronti dei due arrestati questa mattina sarà celebrata l'udienza di convalida contestualmente al processo con rito direttissimo

sabato, 5 ottobre 2019, 18:37

Grave incidente stradale poco prima delle 18 sul viale Luporini dove un motociclista, agente della Polstrada di Lucca, di 36 anni, è caduto a terra dopo aver urtato un'auto

sabato, 5 ottobre 2019, 18:25

"Non chiedo certo la luna, voglio solamente che mio figlio abbia il sostegno necessario a scuola per imparare e produrre, come è suo diritto". Queste le parole di Alfredo Di Gino Puccetti, padre di un ragazzo affetto da sordità

sabato, 5 ottobre 2019, 12:26

Si è svolta stamattina a Lucca la prima tappa dell’ottava edizione del Bike Tour organizzata dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, il cui presidente è il noto imprenditore vicentino Matteo Marzotto

venerdì, 4 ottobre 2019, 18:35

Un uomo di circa 60 anni di età, residente a San Vito in Viale Corsica, è stato trovato morto nella sua abitazione nel primo pomeriggio di oggi. A lanciare i primi sospetti sul fatto che qualcosa non andasse, i vicini di casa, che da alcuni giorni non incontravano più l'uomo...