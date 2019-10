Cronaca



Borgo Giannotti diventa il paese delle meraviglie di Alice

giovedì, 3 ottobre 2019, 13:24

di gabriele muratori

Una via "Fantasy", è quella che si appresta a divenire Borgo Giannotti per domenica 13 ottobre prossima, dove dalle ore 10 alle ore 19, con ingresso libero, si terrà "Il Borgo in Favola", un evento promosso dal Centro Commerciale Naturale e aperto alle famiglie, dove spettacoli, musica, animazioni e laboratori per bambini ecc, tutti in tema "Alice nel Paese delle Meraviglie", faranno da piacevole cornice a tutti i negozi aperti.

"Si tratta di una manifestazione diversa dal solito mercatino" – riferisce l'assessore allo sviluppo economico, Valentina Mercanti, presente questa mattina alla conferenza stampa di presentazione presso la Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti. "ed è stata realizzata appunto con l'impegno e con il contributo di tutti gli esercizi commerciali di questo storico borgo".

Promossa dal centro commerciale, con la collaborazione dell'amministrazione comunale, Confesercenti Toscana Nord ed Even Service Tuscany, la manifestazione vedrà per tutta l'estensione della via e piazza della Croce, una serie di punti d'attrazione, cui street food, laboratori di sartoria, pasticceria, pittura, creatività, punti di sport e musica dal vivo.

Tutti intrattenimenti rivolti alle famiglie e perlopiù ai bambini, dove alle 17, sarà allestito un enorme tavolo, in cui i più piccoli saranno invitati a partecipare all'Ora del Tè. Tra le tante iniziative, sarà presente "Pompieropoli" in piazza della Croce, dove una squadra di vigili del fuoco con i propri mezzi, faranno provare ai più piccoli l'ebbrezza di essere, anche per un solo giorno, un vero pompiere, mentre invece per lo sport, uno dei campioni italiani di "Croquet", darà veloci lezioni di questa disciplina.

E poi ancora: i Karacongioli, un gruppo di simpatici giocolieri, letture creative di fiabe, il Giardino di Alice, Pic-nic nel borgo, degustazioni, video contest e musica sempre dal vivo, suonata da un gruppo di giovani con strumenti a corda. Presente anche Sandra Bianchi, della pasticceria "Sandra & L'Angolo Dolce", neo presidente del Centro Commerciale Naturale. "Domenica 13 ottobre, Borgo Giannotti sarà una festa a cielo aperto, per le famiglie ma soprattutto per i più piccoli. Ci crediamo, e siamo certi che sarà un piacevole successo".

Di stesso parere anche Valentina Cesaretti, responsabile Confesercenti Lucca. "Borgo Giannotti fa da ponte tra città e campagna. Si tratta di un punto strategico per la città che merita di essere avvalorato". Alice nel Paese delle Meraviglie quindi, sarà il tema principale della giornata, dove appunto saranno molti gli animatori e i negozianti vestiti come da personaggi della fantastica fiaba di Lewiss Carrol.

"Tra gli scopi principali dell'evento, c'è ovviamente quello di valorizzare sempre di più il quartiere di Borgo Giannotti" – aggiunge l'assessore Mercanti. "Facendo conoscere ai consumatori tutti i prodotti d'artigianato e di alta qualità che si pongono dentro le vetrine di questi negozi, spesso e volentieri viste frettolosamente da gente che attraversa la via in macchina per poi andare a fare la spesa ai supermercati".

Sarà quindi una giornata intensa da trascorrere in allegria, rivolta a tutte le famiglie, dove i molti eventi allieteranno la passeggiata di tutto Borgo Giannotti. Per informazioni 3296740444.