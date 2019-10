Cronaca



Comics, il truffatore abita a Lucca e scrive alla Gazzetta: "Non sono un criminale, sto restituendo i soldi"

lunedì, 28 ottobre 2019, 16:55

di aldo grandi

Un centinaio e oltre le persone truffate che avevano pagato in parte o in tutto per affittare un appartamento nel centro storico di Lucca per i giorni dei Comics. Il truffatore chiede scusa: "L'ho fatto perché ho perso il lavoro".

Il truffatore degli appartamenti in via Buia e Vicolo San Carlo abita a Lucca e ha scritto una lettera al direttore responsabile del giornale ammettendo di aver sbagliato e di aver commesso una enorme cazzata. "Non sono un criminale" dice e spiega che quello che ha fatto lo ha fatto perché aveva seri problemi e aveva perso il lavoro.

Dice inoltre che ha cominciato a rimborsare i truffati: Ho sbagliato ed ho fatto un enorme cazzata. Non sono un criminale, come potranno testimoniare le forze dell'ordine. Ho avuto problemi seri e sono rimasto senza lavoro. Le persone si sentono ferite ed è giusto cosi. Però dico che le sto rimborsando piano piano tutte. Mi sento terribilmente in colpa per questo e nel mio piccolo spero di rimediare cosi al maltolto.

La Gazzetta di Lucca è pronta, nella persona del suo direttore, ad incontrare il signor D. e a raccogliere la sua spiegazione.