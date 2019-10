Cronaca



Comics, i racconti delle vittime: oltre a case inesistenti il truffatore prometteva anche permessi per la Ztl

domenica, 27 ottobre 2019, 18:45

di aldo grandi

La Gazzetta di Lucca ha deciso di scendere in campo ed aiutare queste persone truffate a far identificare al più presto l'autore della truffa. Pubblicherà, così - solo con nome di battesimo pur avendo anche il cognome - tutte le testimonianze affinché le forze di polizia abbiano elementi per procedere al più presto così da evitare il ripetersi del reato a carico di altri ignari appassionati di fumetti e dei Comics a Lucca. Inviare le testimonianze a info@aldograndi.it o chiamare il 342/1463979

Questa è la storia di Barbara:

La mia è molto semplice, lo ha contattato una ragazza che doveva essere in casa con me, noi avremmo prenotato per 4 persone dal 30 al 4 Per un totale di 600€ Lui si è dimostrato molto gentile e disponibile, anche quando gli abbiamo scritto che sembrava un prezzo molto buono per una posizione così centrale, la sua risposta è stata “lavoro in cantiere, non mi sembra corretto chiedere cifre esagerate” (Molto ironico) Si era addirittura reso disponile a fornirci un accesso per la Ztl al centro con la macchina e/o a venirci a recuperare in stazione Al momento abbiamo provato a scrivergli una mail dato che per ora sembra ancora l’unico modo che utilizza per rispondere (non a tutti), gli altri contatti sono tutti bloccati. Ad alcuni ha raccontato storie strappalacrime e ha promesso di ridare i soldi. Non ci fidiamo gran che. Ognuno ha versato caparre/acconti differenti. Noi 300 euro. A nessuno ha mai chiesto un prezzo fisso.

Questa è la storia di Luca:

Verso metà settembre, mentre cercavo casa, un amico mi ha inviato il numero di Daniele per potermi organizzare. Contattato lo stesso, si è dimostrato inizialmente molto disponibile inviandomi subito le foto della casa e dei documenti.

Dopo aver prenotato e pagato (totale di 640 euro; pagati 520 che erano metà prezzo + metà cauzione), siamo rimasti in contatto quasi settimanalmente (su richiesta sua, tra l'altro) per tenerci aggiornati. Solo oggi sono venuto a sapere di essere stato truffato quando, dopo aver confrontato i dati della mia prenotazione con quelli di altre persone truffate, questi coincidevano.

Ho comunque provato a contattare Daniele (da stamattina), sia per messaggio che per via telefonica, ma non ho ancora ricevuto risposte.

Questa è la storia di Andrea:

Mi chiamo Andrea e con la mia ragazza siamo stati truffati da Daniele Maletta. Ci è stato detto di raccontarle la nostra esperienza. Presto fatto: siamo stati contattati in risposta a una nostra richiesta di alloggio in agosto. Abbiamo un bimbo piccolo di meno di un anno. Ci mettiamo d'accordo per 100 euro a notte, e DM ci dice pure "preferisco affittare a voi che avete un bimbo, che quindi immagino siate persone per bene che non mi sfasciano la casa". Chiede acconto di 350 euro (50% del totale) via bonifico. Titubante, ma conscio che era "tardi" per prenotare a Lucca, accetto.

Il giorno dopo mi invia un messaggio "allora la casa la vuoi?" e io "veramente ho fatto il pagamento ieri! non è che stai dando via casa mia ad altri vero? No che poi non vorrei trovarmi per strada con passeggino, bebè e valige, senza un tetto." Lui ha risposto rassicurandomi che ha sbagliato, intendeva contattare un altro col mio stesso nome (Andrea), e che stava gestendo 4 appartamenti e stava diventando pazzo fra tutta la gente che lo contattava e poi disdiceva: "Ma stai tranquilla, casa tua è fermata!" mi disse. A inizio ottobre mi dice "lunedi 21 sentiamoci per gli ultimi dettagli". Ci sentiamo, e in soldoni gli faccio il saldo da altri 350 euro. Mi dice "Scrivimi domenica così mi dici a che ora arrivi e ci mettiamo d'accordo". Domenica (oggi che scrivo) lo contatto via Whatsapp. Nessuna risposta. Un'ora dopo, per caso (E PER FORTUNA!) mi casca l'occhio sul gruppo FB degli Affitti per il LC&G, e scopro di esser uno dei tanti truffati. Per fortuna, perché al pensiero di ritrovarmi "per strada" col bambino mi sento quasi male. Procederemo a denuncia, e nel frattempo gli ho inviato una email per consigliargli di restituire il maltolto e tirarsene fuori prima possibile, visto che ha imbrogliato troppa gente perché la cosa finisca inascoltata.

Questa è la storia di Daisy:

Io sono Daisy, il truffatore mi contattò in privato in seguito ad un mio post in cui chiedevo una disponibilità per 11 persone. Si dimostrò molto gentile e disponibile, chiese solo un acconto + la cauzione; gli chiesi una garanzia per stare tranquilla perché molti vengono truffati e decise di videochiamarmi per farmi vedere la casa 'così state tranquilli' mi disse. Da settembre ad oggi ci siamo sentiti altre volte, mi chiese i documenti di tutti, mi disse anche di mandargli le targhe delle auto per fare i permessi dei parcheggi... Si faceva sentire lui nonostante avessi già saldato l'anticipo e mi disse anche che se volevo scendere per vedere la casa, sarei potuta andare! L' ultima volta l'ho sentito due giorni fa, che mi disse di chiamarlo lunedì per organizzarci per la consegna chiavi e il resto. Poi oggi ho scoperto la mega truffa... e mi ritrovo ad aver speso 850 euro e a non avere un alloggio. La ringrazio per la disponibilità e spero che venga preso. La ringrazio se vorrà raccontare la nostra sventura.

Questa è la storia di Daniele:

Salve, sono Daniele di Torino, uno dei poveri sfortunati che è capitato nelle mani di Daniele Maletta. Mi è stato chiesto di scrivervi per raccontare l'esperienza mia e del mio gruppo. Ebbene ad agosto ci ha contattati questo signore qua perché aveva visto il nostro post, molto disponibile e gentile se devo dirla tutta, ci aveva inviato anche le foto dell'appartamento. Circa una settimana fa però, una ragazza che era stata contattata anche lei da Maletta, fa un post sul gruppo del Lucca dove avverte che questo Daniele Maletta le aveva inviato la foto di un appartamento presa su Internet. Da quel post è nato tutto, decine e decine di persone hanno contattato questa ragazza, chiedendole maggiori spiegazioni. Ne nasce anche una chat di gruppo, dove ogni giorno si aggiungevano nuove persone. Vista l'incredibile gentilezza di Maletta e visto che aveva anche rimborsato due persone che erano dubbiose su di lui, la maggior parte di noi ha cominciato a pensare che fosse tutto un enorme fraintendimento. "È impossibile che esista un folle del genere, siamo in troppi e ci ha inviato pure la foto della sua carta d'identità, il suo numero e sappiamo pure dove abita" ci siamo detti. Fino a questa mattinata. Disattiva l'account facebook, si cancella da whatsapp e sparisce. Più tardi invia delle email ad alcuni di noi ammettendo che era una truffa e che l'ha fatto per sfamare i suoi bambini. La cosa divertente è che siamo arrivati a 89 persone truffate, per un valore di 9 mila euro totali. E chissà quanta povera gente ancora non è stata avvertita di questo truffatore. Ogni giorno siamo sempre di più, per ora 89. Molti sono già andati dai carabinieri ed alcuni hanno avuto anche già il verbale, ma di certo questa storia rimarrà nella storia del Lucca Comics per l'assoluta stupidità e negligenza di tale signore, che truffa decine e decine di persone con generalità apparentemente vere. Sarà ora compito dei carabinieri verificare che tale individuo si chiama realmente "Daniele Maletta" e che abiti davvero a Roma. Sta di fatto che avendo fornito numero di telefono, email e iban è rintracciabilissimo. Questa è la mia esperienza, spero possa esservi utile.

Questa è la storia di Claudia:

Il 19 settembre lo contatto personalmente su whatsapp poiché una mia amica aveva appena affittato casa per 5 persone e "miracolosamente " si era liberata un'altra casa nello stesso palazzo. 50 euro a notte a persona. Il mio sesto senso aveva già percepito qualcosa, ma la mia amica aveva affittato, diceva che era una persona carina e disponibile, quindi mi sono fidata. Ci accordiamo per giorni e ospiti e il 23/09 gli invio un bonifico bancario del 50% della quota pattuita allegando via mail documenti degli ospiti e ricevuta del bonifico. Continuiamo a sentirci sia su whatsapp che telefonicamente perché si era liberato un ulteriore appartamento che probabilmente avrebbe affittato una mia amica che, fortunatamente, alla fine non riesce più a venire. Per un po' non ci sentiamo, ma mi riscrive lui qualche giorno fa per chiedermi a che ora saremmo arrivati e per metterci d'accordo sulla consegna delle chiavi. Non avendo ancora informazioni certe, gli dico che gli avrei fatto sapere a breve l'orario di arrivo e mi risponde che ci saremmo risentiti lunedì 28/10. Stamattina (27/10) mi sono svegliata con gli screenshot di un post in cui questo Daniele veniva smascherato. Ci siamo subito attivati per recuperare quanto più materiale possibile su di lui e siamo riusciti a recuperare foto del suo documento, codice fiscale e 2 iban diversi. Intanto, grazie a Facebook, siamo arrivati a scoprire che come noi, erano state truffate altre 90 persone. Svariati di noi ci hanno parlato (me compresa) e lui, esclusivamente via mail (profili social e whatsapp sono sati disattivati) ha manifestato la volontà di volerci restituire i soldi con la liquidazione che avrebbe preso a breve. Ha anche cercato di farci pena dicendovi che ha bisogno di soldi e che la situazione gli è sfuggita di mano, ma ovviamente ha scatenato solo molta più rabbia. Praticamente ha confessato la truffa. Aggiungo inoltre che mi aveva promesso un permesso Ztl per i giorni di arrivo e partenza, purtroppo aveva un solo posto auto ed era stato dato ai miei amici. Ovviamente ci siamo sentiti anche per fornire targa e modello dell'auto. Al momento ci stiamo ancora confrontando per capire come fare per riavere i soldi, ma soprattutto per denunciare una persona di cui non siamo certi il vero nome sia Daniele. Sperando di essere stata utile per velocizzare le indagini.

Questa è la storia di Sara:

Buonasera, le scrivo perché io e due miei amici siamo stati truffati da Daniele Maletta per un appartamento in via Buia 4 a Lucca dal 29 ottobre al 4 novembre. Solo oggi, scorrendo le stories di Instagram, mi sono accorta di un'avviso in cui una ragazza rendeva nota la truffa in cui sono state coinvolte più di 90 persone. Il 15 agosto pubblicai un'annuncio di ricerca appartamento per i Comics su un gruppo Facebook, e lì venni contattata da questo Daniele Romano che, tramite messaggio privato, mi invitava a contattarlo tramite WhatsApp. Io lo contattai e lui mi allegò le foto dell'appartamento con descrizione dettagliata, per il prezzo di 800 euro totali. Io confermai qualche giorno dopo, versando sul c/c da lui indicato la somma di 400 euro come anticipo, mandandogli via mail i documenti miei e degli altri due coinquilini che avrebbero dovuto soggiornare con me. Mi contattò più volte per informarsi su quando saremmo arrivati, per chiedere una foto della targa dell'automobile con cui avremmo avuto l'accesso al centro della città, e per chiedermi di contattarlo in data odierna (27 ottobre) per accordarci sulla consegna delle chiavi. Dopo aver scoperto della truffa, nella tarda mattinata di oggi gli scrivo su WhatsApp, ma il numero risulta non raggiungibile, e la segreteria scatta non appena lo chiamo. Così, dopo essere stata aggiunta alla chat "Truffa Lucca" ed aver saputo di quante persone lui avesse truffato, gli scrivo una mail in cui gli chiedo se fosse tutto vero, e lui risponde scusandosi, dicendo che mi avrebbe rimborsato la somma non appena possibile. Dopo qualche ora mi sono recata presso i carabinieri, sporgendo denuncia verso ignoti, sospettando che il nome usato dal tale Daniele fosse falso, e con poca speranza di rivedere i 400 euro che quest'ultimo aveva promesso di risarcirmi. Oltre al danno economico, resta quello morale in quanto ad oggi, io e miei amici siamo senza appartamento per il Comics che si avvicina sempre di più, e per aver perso ulteriore fiducia nella buona fede delle persone.

Questa è la storia di Elisa:

Buonasera la contatto a proposito della truffa subita da Daniele Romano/Maletta. Il primo contatto lo abbiamo avuto dopo aver postato sul gruppo di "Lucca Comics&Games 2019... Arriviamo!". Il ragazzo in questione ci ha contattato dandoci il suo numero di telefono e affermando di poterci aiutare nel trovare la sistemazione. Essendo noi 2 adulti e due bambini ci ha proposto un appartamento in via Buia 4 al costo di 100 euro a notte... Dopo averci fatto un video mandato i documenti ed una sua foto ci ha richiesto metà dei soldi come cauzione tramite bonifico ed i nostri documenti. Ovviamente non ho mandato i documenti dei bimbi e per quanto riguarda noi solo la parte con la foto senza il numero di carta. Avendo effettuato il 14 ottobre il bonifico il giorno 23 dello stesso mese vedo un post di una ragazza con su scritto di stare attenti ad un certo Daniele (il cognome non era presente). Dopo averla contattata inizia a sorgerci il dubbio di una truffa e si aggiunge una terza. Io e la mia famiglia abbiamo contattato il signor (se così possiamo definirlo) Daniele senza dire ancora che sapevamo fosse una truffa e gli abbiamo comunicato che per motivi personali non potevamo salire se poteva restituirci i soldi e lui ci conferma la restituzione per quest'oggi. Poi pian piano ci siamo riuniti tutti in un gruppo dove siamo arrivati circa ad un centinaio. Alcuni ancora ci speravano, ma noi il giorno stesso (23) abbiamo cercato un'altra sistemazione (lui dichiarava inoltra che sarebbe venuto a prenderci alla stazione di Lucca) e fortunatamente una signora lucchese ci ha aperto la casa. Oggi il ragazzo ha ammesso tutto e per email mi ha detto di volermi restituire tutto. Questo è un breve riassunto di quello che è successo. Ovviamente sono qui per qualsiasi altra domanda e la pregherei di muovere quanto più possibile la massa per evitare che succeda ad altri. Il Comics è un momento di allegria per Lucca e tale deve rimanere. Grazie in anticipo.

Questa è la storia di Mattia:

Salve, siamo tre ragazzi di Torino. Scrivo a nome di Mattia. Per l'evento Lucca Comics abbiamo cercato su uno dei tanti gruppi Facebook un appartamento da poter usare per tutto il periodo dell'evento. Nel fare un post un tizio di nome Daniele Romano Alias Daniele Maletta ci risponde dicendoci che lui ha un appartamento in via Buia 4 a Lucca. Ci scambiamo i numeri di telefono e cominciamo a definire i dettagli per affittare la casa. Ci manda delle foto e anche dei video molto convincenti. Dopo averci detto il prezzo di 700 ero abbiamo provato a contrattare togliendo 100 euro, lui ha subito risposto di sì senza battere ciglio. Nel passare delle settimane abbiamo scoperto con altre persone nel gruppo che lo stesso individuo ha affittato allo stesso civico anche ad altri, mostrando addirittura le stesse identiche foto dell'appartamento. In seguito abbiamo visto anche le foto di un secondo appartamento, ma quest'ultimo sempre identico per altre persone. Una ragazza facendo una ricerca inversa con Google immagini ha trovato un annuncio a Palermo con le stesse foto che ci ha mandato. Chiedendo spiegazioni a lui ci ha detto che tutta la palazzina di via Buia 4 più un altro alloggio in vicolo San Carlo 1 sono di sua proprietà e in più per giustificarsi delle foto uguali ci dice che ha fatto confusione. Per quanto riguarda l'appartamento di Palermo sostiene che gli è stato rubato il telefono che ha recuperato qualche giorno dopo. Intanto siamo riusciti a unire tutti i truffati in un gruppo arrivando a più di 80 persone con più di 8 mila euro in ballo circa tra cui famiglie con bambini e ragazzi per discutere della brutta situazione. I conti non tornavano per le numerose persone adescate, per cui un ragazzo gli ha chiesto una videochiamata nella giornata di oggi alle 14 per testimoniare la presenza degli appartamenti entrando da via Buia 4 con tanto di foglio per farci capire come ci avrebbe diviso tutti nel suo presunto "grattacielo". Non ci siamo stupiti del fatto che lui non abbia contattato il ragazzo che doveva fare la videochiamata anzi, ha spento il telefono, bloccato tutti su WhatsApp e cancellato il suo profilo di Facebook. Ha mandato una email ad un ragazzo confessando che le nostre supposizioni sul fatto che il tutto era una truffa erano vere giustificandosi che ha provato il tutto perché ha perso il lavoro e che ha una famiglia da mantenere. Abbiamo cominciato tutti a contattarlo sull'unico canale rimasto ovvero via mail, richiedendogli i soldi versati. Con altre email di risposta da parte sua continuava a scusarsi e più volte ha ripetuto che si sarebbe costituito ai carabinieri domani 28 ottobre. Noi tutti siamo preoccupati anche per il fatto che ha tutti i nostri documenti che potrebbe usare per un'altra campagna fingendosi qualcun altro. Ci stiamo muovendo tutti quanti per denunciarlo e per riottenere i nostri soldi. Speriamo vivamente che la cosa si possa risolvere con la polizia che lo rintracci e che la giustizia possa fare il suo corso.

Allegata foto screenshot di Daniele

Questa è la storia di Noemi che non è rimasta truffata per un soffio:

Sono stata contattata il 21 settembre da tal "Daniele Romano" su messenger a seguito di un mio annuncio su un gruppo facebook di richiesta casa per me e il mio ragazzo. Quest'anno era importante andare insieme a Lucca perchè per lui è la prima volta. Daniele mi scrive che ha un appartamento libero in via buia 4 e mi lascia il numero di telefono. Decido di contattarlo su whatsapp dove mi chiede 50 € a persona a notte per un totale di 300 € per 3 notti. Chiede un acconto del 50% inviato tramite bonifico e anche di mandargli fotocopia dei nostri documenti e targa auto via mail sia per registrarci che per avere il permesso ztl per l'auto. Lui disponibilissimo e gentile, ma il campanello mi si accende quando il cognome della mail non corrisponde al cognome del suo profilo quindi inizio a guadagnare del tempo con delle scuse per capire se fidarmi o meno. Lui ha iniziato a cambiare atteggiamento e dall'essere disponibilissimo inizia a essere agitato e a spingermi ad essere veloce con la procedura. Al che mi tiro indietro e lo avviso che avrei cercato un altro posto dove alloggiare. Purtroppo non tutti sono stati fortunati e per adesso spero che la mia testimonianza possa essere utile al fine di una denuncia. Buona fortuna