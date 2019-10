Continua a commettere furti nonostante sia ai domiciliari: in carcere

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 18 ottobre 2019, 08:28

Un ragazzo di 18 anni, Francesco Tontini, ha perso la vita ieri sera, intorno alle 21, in via della Repubblica a Fornaci di Barga dopo uno scontro tra una moto da cross KTM e una Ford Fiesta bianca

giovedì, 17 ottobre 2019, 15:36

Torna sabato 19 e domenica 20 ottobre Carta d'Epoca la mostra mercato del libro e della stampa antichi, organizzata dal Comune di Lucca nel suggestivo chiostro di Santa Maria dei Servi a Lucca - sede del Centro Culturale Agorà

giovedì, 17 ottobre 2019, 12:45

L’astigiano è stato denunciato per truffa, in concorso con soggetti da identificare. Gli è stato inoltre notificato il foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca emesso dal questore. Le bottiglie di vino sequestrate sono 12

mercoledì, 16 ottobre 2019, 12:57

Da Viareggio a Capannori, da Porcari ad Altopascio, a Segromigno in Piano: a fine febbraio la banda aveva rubato auto in abitazioni e concessionarie e rapinato due sale slot

mercoledì, 16 ottobre 2019, 12:22

Con un decreto deliberativo firmato dal presidente della provincia Luca Menesini, sono state assegnate in via provvisoria le palestre di proprietà o gestite dall'ente di Palazzo Ducale alle società sportive ed amatoriali in orario extracurricolare a seguito dei risultati del bando pubblico che scadeva il 9 ottobre

mercoledì, 16 ottobre 2019, 11:46

In merito ai posti auto dedicati ai dipendenti, l’Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia che all’ospedale “San Luca” di Lucca sono presenti due parcheggi dedicati ai dipendenti, ad accesso controllato tramite badge personale e rispettivamente dotati di 123 e 246 posti auto