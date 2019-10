Due nuovi Dae al centro commerciale "Il Pinturicchio"

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 7 ottobre 2019, 15:13

Un lettore, Lorenzo Tosi, aveva denunciato all'odg il direttore delle Gazzette per presunto incitamento all'odio razziale, ma l'esposto è stato bocciato

lunedì, 7 ottobre 2019, 13:25

Stamattina, durante l'ingresso dei bambini alla scuola elementare di Sant'Anna, ignoti hanno spaccato il vetro della macchina di una mamma e hanno rubato la borsa che era poggiata sul sedile

lunedì, 7 ottobre 2019, 13:12

In merito all'intervento del segretario della UIL - Funzione pubblica di Lucca Pietro Casciani sul personale tecnico della Radioterapia di Lucca, l'Azienda USL Toscana nord ovest precisa che la dotazione dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) in attività nell'unità operativa complessa di Radioterapia oncologica di Lucca è di 11...

lunedì, 7 ottobre 2019, 13:10

Oggi le realtà che si oppongono all'intervento hanno tenuto una conferenza stampa mentre domani il consiglio comunale sarà chiamato nuovamente a esprimersi sul tema, votando una mozione presentata dai consiglieri di minoranza Massimiliano Bindocci (M5S) e Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca)

lunedì, 7 ottobre 2019, 11:57

Il consigliere regionale Pd e presidente della commissione Ambiente, territorio, mobilità e infrastrutture, Stefano Baccelli, nello scorso fine settimana ha incontrato Ugo Blasi, nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Lucca

lunedì, 7 ottobre 2019, 11:05

Il Coordinamento toscano delle associazioni per la salute mentale organizza per giovedì 10 ottobre, Giornata mondiale della salute mentale, alle ore 17, una marcia non competitiva sulle mura di Lucca, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulle problematiche del disagio mentale e per favorire la promozione del benessere psicofisico,...