Esami BLSD per soccorritori: presente anche la Croce Verde

sabato, 26 ottobre 2019, 13:43

Stanchi, delusi, esasperati da un'azienda che nega loro ogni forma di dialogo e di confronto hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione i dipendenti della portineria della Manifattura Tabacchi di Lucca

sabato, 26 ottobre 2019, 13:37

Sette open day nei territori di Lucca e della Piana per dare l'opportunità alla popolazione di conoscere meglio il bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispondere ai dubbi degli interessati e spiegare come compilare la domanda di partecipazione

venerdì, 25 ottobre 2019, 15:24

Presentato questa mattina nella sala conferenze della Croce Verde di Lucca in viale Castracani, un nuovo servizio di assistenza sanitaria che la storica associazione propone alla cittadinanza lucchese

venerdì, 25 ottobre 2019, 14:10

Grazie alla collaborazione tra Consorzio e Comune di Lucca, si recuperano i cancelli agli accessi del parco fluviale del Serchio: mai più auto e moto all’interno delle aree del fiume, che torna ad essere più sicuro e fruibile

venerdì, 25 ottobre 2019, 13:58

Nell'edificio dei Frati lavori di adeguamento pressoché conclusi. La Provincia accoglie le richieste della scuola. Trasloco degli arredi dal 4 al 7 novembre per 'aggirare' i Comics

venerdì, 25 ottobre 2019, 12:34

Si infiamma a Lucca il dibattito sulla nuova tecnologia internet di quinta generazione, il cosiddetto 5G, mentre la sperimentazione e gli eventi ad essa collegati vanno avanti