Frontale a Nozzano, a fuoco un'auto

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 9 ottobre 2019, 19:56

Per la prima volta Sabrina Landucci, ex moglie di Mario Cipollini, ha raccontato al giudice la sua vita: un inferno, nel costante terrore e timore di essere picchiata

mercoledì, 9 ottobre 2019, 16:05

Sono cominciati lunedì 7 ottobre, come annunciato, i lavori di adeguamento e sistemazione dell'edificio dei Frati a Saltocchio che la Provincia di Lucca ha scelto come sede provvisoria dell'istituto professionale Giorgi a causa della sopraggiunta indisponibilità della sede storica di via del Giardino Botanico a Lucca

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:59

Intorno alle 13 un uomo di colore, non identificato, ha provato a forzare il lucchetto che chiude il garage di un fondo abbandonato dalle parti di via del Molinetto, probabilmente per cercare un riparo. Sorpreso da una donna, per un gesto di rabbia, ha dato un colpo ad una persiana,...

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:58

È un lucchese l’unico italiano in gara al Vet Excellence Awards, le votazioni europee che, aperte fino al 15 ottobre, premiano le imprese, le scuole, gli insegnanti, i formatori e i ricercatori che abbiano raggiunto risultati eccellenti in ambito formativo aiutando giovani e meno giovani a sviluppare competenze e a...

mercoledì, 9 ottobre 2019, 10:09

Il personale del Gruppo di Lucca ha individuato un negozio, allestito nel centro storico della città, che commercializzava accessori per telefoni cellulari

martedì, 8 ottobre 2019, 16:58

I militari del 2° Reggimento Genio Pontieri dell'Esercito, con l'ausilio della Polizia di Stato, che ha curato la sicurezza nelle zone limitrofe, hanno effettuato stamattina la bonifica di un ordigno bellico