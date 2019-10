Cronaca



Furti e rapine, sgominata banda di rumeni

mercoledì, 16 ottobre 2019, 12:57

di aldo grandi

Hanno fatto, per mesi, quello che volevano e, in precedenza, seminato reati e paura in Belgio, Germania e Danimarca dando luogo a vere e proprie ondate criminali della durata variabile, da pochi giorni ad alcune settimane. Ed è proprio dopo l'ultimo episodio in Italia, avvenuto ad inizi ottobre, che, a seguito di provvedimenti emessi dalla magistratura fiorentina, la banda è stata, letteralmente sgominata.



Avevano come base di appoggio un appartamento a Montecatini dove sono stati sequestrati una pistola giocattolo e materiale da travisamento, come maschere e parrucche, utilizzate per fare le rapine.



In cinque sono stati associati alle carceri di Pistoia e Sollicciano, mentre altri due si trovavano già in carcere a Como e a Prato. Si tratta di rumeni e di due albanesi. Le accuse sono: associazione a delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio, rapina aggravata, furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.



Il loro modus operandi era pressochè sempre lo stesso: rubavano delle auto con le quali sfondavano, successivamente, autosaloni o sale slot, per impadronirsi del bottino. In provincia di Lucca, la settimana terribile iniziò il 23 febbraio di quest'anno a Viareggio, in via Scirocco, con una rapina alla sala slot "Wild Cash". Nella circostanza fu utilizzata una Bmw X5 rubata ad una concessionaria di Sesto Fiorentino. Furono portati via oltre 4 mila euro in contanti. Successivamente, il 26 febbraio, sulla via Pesciatina a Capannori, ci fu un furto di targhe di due auto in un albergo. Lo stesso giorno a Porcari, in via Puccini, ancora furto di due auto nuove alla concessionaria Nissan Domenichini. La sera del 28 febbraio ad Altopascio, furono rubate due vetture all'interno della concessionaria Autosì che vennero utilizzate la notte del 1° marzo, sulla via Pesciatina a Capannori, per la rapina alla sala slot Macao Club 1. Infine, nella notte del 1° marzoa Segromigno in Piano, altre due vetture vennero portate via da un'abitazione privata.